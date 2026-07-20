Los signos más afectados del 20 al 31 de julio por la influencia de la oposición de Júpiter y Plutón

Entre el 20 y el 31 de julio de 2026, el cielo estará dominado por una de las configuraciones más intensas del mes: la oposición entre Júpiter en Leo y Plutón en Acuario. Ambos planetas se ubican en el grado 4 de sus respectivos signos del zodiaco, formando un ángulo de 180 grados.

Según la astrología, esta configuración cósmica representa un momento de tensión, polarización y profundos procesos de transformación. Júpiter simboliza la expansión, el crecimiento y las oportunidades, mientras que Plutón representa el poder, las crisis, la regeneración y los cambios irreversibles.

Cuando estos dos astros se enfrentan en una oposición, pueden surgir desafíos relacionados con el exceso de confianza, las luchas de poder y la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses personales y los colectivos. Aunque todos los signos sentirán esta influencia, algunos deberán actuar con mayor prudencia durante estos días.

Oposición Júpiter en Leo y Plutón en Acuario: los signos más afectados por este evento astrológico de julio 2026

Tauro : podrían surgir tensiones entre tus responsabilidades profesionales y las necesidades familiares. Evita asumir más compromisos de los que realmente puedes cumplir y prioriza el equilibrio antes que la perfección.

: podrían surgir tensiones entre tus responsabilidades profesionales y las necesidades familiares. Evita asumir más compromisos de los que realmente puedes cumplir y prioriza el equilibrio antes que la perfección. Leo : con Júpiter transitando tu signo, sentirás deseos de expandirte y asumir nuevos desafíos, pero la oposición con Plutón exigirá actuar con humildad. Evita imponer tus ideas y analiza cuidadosamente cada decisión importante.

: con Júpiter transitando tu signo, sentirás deseos de expandirte y asumir nuevos desafíos, pero la oposición con Plutón exigirá actuar con humildad. Evita imponer tus ideas y analiza cuidadosamente cada decisión importante. Escorpio : será un período para revisar objetivos de largo plazo y la forma en que administras tu energía. Algunas situaciones inesperadas te obligarán a modificar estrategias, pero esos cambios podrán fortalecerte en el futuro.

: será un período para revisar objetivos de largo plazo y la forma en que administras tu energía. Algunas situaciones inesperadas te obligarán a modificar estrategias, pero esos cambios podrán fortalecerte en el futuro. Acuario: Plutón continúa impulsando profundas transformaciones personales. La oposición con Júpiter puede generar tensiones en relaciones importantes o asociaciones. Escuchar diferentes puntos de vista será fundamental para encontrar soluciones duraderas.

¿Cuál es la energía disponible de la oposición entre Júpiter en Leo y Plutón para todos los signos?

Desde la astrología, la oposición es un aspecto de 180 grados que enfrenta dos energías aparentemente opuestas. Pero también pueden complementarse cuando se logra el equilibrio adecuado.

En esta ocasión, la configuración involucra a Júpiter en Leo (asociado con la expansión, el optimismo, la creatividad y el liderazgo) y a Plutón en Acuario (planeta relacionado con la transformación profunda, el cambio colectivo y la renovación de estructuras).

Al encontrarse ambos en el grado 4 de sus respectivos signos, esta alineación intensifica la necesidad de revisar creencias, modificar viejos patrones y replantear la manera en que se ejerce el poder o la influencia sobre los demás. Leo invita a expresar la individualidad y el brillo personal, mientras que Acuario pone el foco en el bienestar colectivo, la innovación y el trabajo en comunidad.

Entre el 20 y el 31 de julio, la energía disponible favorecerá procesos como:



La transformación de objetivos personales y profesionales

La revisión de ambiciones y expectativas de crecimiento

La resolución de conflictos relacionados con autoridad o liderazgo

La necesidad de encontrar equilibrio entre intereses individuales y colectivos

La eliminación de hábitos o dinámicas que ya no favorecen la evolución

El fortalecimiento de la resiliencia frente a cambios inesperados

La toma de decisiones más conscientes y estratégicas

Aunque la oposición suele percibirse como un aspecto desafiante, la astrología la interpreta también como una oportunidad para integrar energías complementarias. Júpiter invita a crecer y confiar en el futuro, mientras Plutón recuerda que toda expansión auténtica requiere una transformación previa y la capacidad de soltar aquello que ha dejado de ser útil.

Durante este período será recomendable evitar excesos, decisiones impulsivas o luchas de poder innecesarias. La mejor forma de aprovechar esta configuración será actuar con moderación, escuchar otras perspectivas y aceptar que algunos cambios, aunque incómodos, pueden abrir el camino hacia una etapa de mayor madurez y crecimiento.

En definitiva, la oposición entre Júpiter en Leo y Plutón en Acuario, activa entre el 20 y el 31 de julio de 2026, representa un llamado a transformar la manera en que se persiguen las metas y se ejerce el liderazgo. Para los signos más afectados, estos días ofrecerán importantes lecciones sobre equilibrio, adaptación y evolución personal, permitiendo que los desafíos actuales se conviertan en la base de logros más sólidos en el futuro.