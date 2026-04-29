Los signos que encontrarán su alma gemela entre el 29 de abril y el 7 de mayo

Para quienes buscan alguna respuesta relacionada al amor, las predicciones de creencias como la Numerología, el Tarot y la Astrología son de las más consultadas. Es que estas llevan años ofreciendo sus adivinaciones en relación a energías que rodean a cada persona e influyen en diferentes ámbitos de sus vidas.

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En el caso de la Numerología, las nuevas predicciones de esta creencia afirman que las personas nacidas bajo la influencia de tres de los 12 signos del zodiaco encontrarán su alma gemela. Esta afirmación no fue soltada al azar sino que precisa que eso ocurrirá entre el 29 de abril y el 7 de mayo.

La Numerología y el amor

De acuerdo con los preceptos de la Numerología, esta propone que los números asociados a nuestro nacimiento y nombre emiten una vibración específica que influye en la química y la durabilidad de las relaciones amorosas.

Al calcular el Número de Trayectoria de Vida de cada integrante de la pareja, se pueden identificar puntos de encuentro naturales o posibles fricciones energéticas, advierte esta creencia. De todos modos, hay que tener en cuenta que la Numerología no se utiliza para predecir un destino inalterable, sino para comprender las necesidades afectivas de cada individuo, permitiendo que la comunicación fluya con mayor empatía al reconocer las lecciones que cada uno viene a aprender en el plano emocional.

¿Qué signos encontrarán su alma gemela?

En este último tramo de abril, la Numerología sugiere que estamos ante un periodo marcado por una vibración de conclusión y nuevos comienzos. Del 29 de abril al 7 de mayo de 2026, nos encontramos bajo la influencia del número 2 (la dualidad y las asociaciones) y el 6 (la armonía familiar y el amor responsable).

Es por eso que las predicciones de esta creencia afirman que las personas nacidas bajo los siguientes tres signos del zodiaco tienen la mayor probabilidad de conectar con un "alma gemela" o una relación de destino durante esos días:

