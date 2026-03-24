Los 3 signos que atraerán abundancia del 24 al 31 de marzo de 2026

En los últimos días de marzo las expectativas por saber qué nos depara el destino se incrementan y es por ese motivo que creencias como la Numerología, el Tarot y la Astrología comienzan a recibir variadas consultas.

Al Extremo | Programa 22 de marzo del 2026

Las energías se encuentran muy movilizadas en el universo y cada vez que se cambia de mes, según estas creencias, se movilizan aún más. La Numerología añade a esas interpretaciones las que realiza de los números que acompañan a las personas en su fecha de nacimiento y, según su vibración, elabora predicciones sobre lo que vendrá.

¿Cómo cierra marzo la Numerología?

En este tramo del mes, la Numerología posiciona su estudio en las energías que están regidas por el número 1 ya que resulta de sumar el año 2026 (2+0+2+6=10 y 1+0=1). En su interpretación, se trata de una transición profunda en donde el enfoque estará puesto en el cierre de etapas.

Todo aquello que ya no suma en la vida deberá ser desechado y prepararse para recibir nuevas oportunidades, sensaciones y energías de acompañamiento. Para La Numerología, estos pasos serán claves para comenzar a recibir energías positivas que pueden impactar en diferentes aspectos de la vida como el amor, las finanzas y la suerte.

¿Qué signos atraerán abundancia?

Para el cierre de marzo, la Numerología analiza la vibración de estos días como un periodo de cosecha para algunos de los 12 signos del zodiaco. Esta creencia apunta a tres de ellos y con base en la estructura y expansión.

Las predicciones de esta creencia afirman que los nacidos bajo la influencia de Tauro, Virgo y Sagitario experimentarán un flujo de abundancia más marcado:

