Los signos con más buena suerte del 26 al 31 de marzo por la alineación entre Neptuno y Plutón

El cierre de marzo de 2026 está marcado por una de las configuraciones más poderosas del cielo: el sextil entre Neptuno en Aries y Plutón en Acuario, activo con mayor intensidad entre el 26 y el 31 de marzo. Aunque se trata de planetas de movimiento lento, su influencia genera oportunidades inesperadas y procesos de transformación positiva para varios signos del zodiaco.

En astrología, cuando Neptuno (asociado a la intuición y los sueños) se conecta armónicamente con Plutón (planeta de la transformación y el poder), se abre un canal energético que favorece cambios profundos positivos. Esta combinación puede traducirse en golpes de suerte, avances significativos y decisiones que marcan un antes y un después para algunas personas.

Horóscopo: los signos más beneficiados por la alineación en sextil entre Neptuno en Aries y Plutón en Acuario (26 al 31 de marzo)

Aries : con Neptuno en tu signo, tu intuición se potencia. La buena suerte llega al confiar en tu instinto y tomar decisiones alineadas con tus deseos.

: con Neptuno en tu signo, tu intuición se potencia. La buena suerte llega al confiar en tu instinto y tomar decisiones alineadas con tus deseos. Géminis : nuevas oportunidades surgen en tu entorno social. Podrías conectar con personas clave que te acerquen a tus objetivos.

: nuevas oportunidades surgen en tu entorno social. Podrías conectar con personas clave que te acerquen a tus objetivos. Leo: este tránsito favorece tu crecimiento y expansión. Proyectos o ideas comienzan a tomar forma con resultados positivos.

este tránsito favorece tu crecimiento y expansión. Proyectos o ideas comienzan a tomar forma con resultados positivos. Libra : las relaciones y asociaciones traen beneficios. Podrías iniciar vínculos o acuerdos que te impulsen hacia adelante.

: las relaciones y asociaciones traen beneficios. Podrías iniciar vínculos o acuerdos que te impulsen hacia adelante. Sagitario : la creatividad y la visión se alinean. Es un momento ideal para iniciar proyectos o apostar por nuevas experiencias.

: la creatividad y la visión se alinean. Es un momento ideal para iniciar proyectos o apostar por nuevas experiencias. Acuario: con Plutón en tu signo, atraviesas un proceso de transformación profunda. La buena suerte se manifiesta al asumir cambios con confianza.

Neptuno en Aries y Plutón en Acuario: ¿Cuál es la energía astrológica disponible a fines de marzo 2026?

El sextil entre Neptuno en Aries y Plutón en Acuario es una alineación de 60 grados, considerada favorable dentro de la astrología. Aunque su influencia se extiende por varias semanas, entre el 26 y el 31 de marzo de 2026 alcanza un punto de mayor intensidad.

Neptuno, transitando los primeros grados de Aries, impulsa a actuar desde la intuición, aportando inspiración y una visión renovada del futuro. Por su parte, Plutón en Acuario promueve cambios profundos, innovación y una transformación a nivel colectivo e individual.

La combinación de ambos planetas genera una energía que permite materializar ideas a partir de una transformación interna, favoreciendo decisiones que conectan con un propósito. Es un tránsito que invita a dar pasos concretos hacia el cambio.

Durante estos días, la energía disponible potencia la creatividad, la intuición y la capacidad de reinventarse. Es un momento ideal para dejar atrás viejas estructuras, abrirse a nuevas posibilidades y avanzar con una visión más clara del futuro. Para quienes estén atentos a las señales y dispuestos a cambiar, este sextil puede convertirse en un verdadero impulso hacia una etapa de crecimiento y evolución.