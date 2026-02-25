Los 3 signos que deberán tomar una decisión difícil entre el 25 y el 28 de febrero

A menos de una semana del cierre de febrero, las predicciones de la Astrología vuelven a acaparar toda la atención de quienes desean saber cómo el universo los acompañará en los últimos días del segundo mes del 2026. Las principales expectativas rondan en torno a las finanzas, el amor y la suerte.

Sin embargo, esta creencia trae una noticia que involucra puntualmente a tres de los 12 signos del zodiaco. Las predicciones de la Astrología afirman que los nacidos bajo estos signos deberán tomar una decisión difícil entre el 25 y el 28 de febrero.

Astrología y el final de febrero

En los últimos días de febrero el trabajo de la Astrología se intensifica ya que el universo transmite energías de mucha sensibilidad y cambios. La Luna sigue en Cuarto Creciente y este miércoles Mercurio entra en su fase retrógrada en Piscis.

El viernes se producirá una triple conjunción en Acuario ya que Marte, Venus y Plutón estarán muy cerca de este signo del zodiaco. Finalmente, el sábado 28, Mercurio y Venus se abrazarán por lo que sus energías impactarán en la vida terrenal con cambios, oportunidades y momentos relacionados con las emociones y el crecimiento personal.

¿Qué signos deberán tomar una decisión difícil?

Como se mencionó, estos últimos días de febrero traen noticias muy relevantes para los nacidos bajo tres signos del zodiaco. La energía del universo empujará a Piscis, Virgo y Sagitario a salir de su zona de confort y tomar una decisión difícil entre el 25 y el 28 de febrero.

Piscis tendrá que decidirse entre seguir alimentando una fantasía o dar el paso hacia la estabilidad real. La clave estará en no decidir solo con el corazón y darle su lugar a la lógica.

Las predicciones afirman que Virgo recibe una presión externa muy fuerte que lo obliga a tomar una decisión en torno a sus vínculos sociales. La clave estará en saber elegir la paz por sobre el caos interno.

Finalmente, la Astrología indica que los nacidos bajo Sagitario deberán decidirse ante una oportunidad de expansión que demanda un gran cambio. La clave estará evitar la impulsividad y evaluar las consecuencias a largo plazo.