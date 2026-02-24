Los signos del zodiaco que tienen pocos amigos y por qué

La amistad es importante para el desarrollo social de las personas, pero no todos construyen amistades de la misma forma y hay signos que prefieren tener pocos allegados que se pueden contar con los dedos de la mano.

Hay signos que son más abiertos, sociables y multifacéticos mientras que otros optan por mantener un círculo íntimo reducido y muy bien seleccionado. Es por esto que la astrología nos ha manifestado cuáles son los signos del zodiaco que tienen pocos amigos de acuerdo con sus rasgos personales.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que tienen pocos amigos?

Capricornio

Este es un signo que está regido por Saturno que se caracteriza por su un planeta de disciplina, estructura y compromiso. La energía que lo mueve lo convierte en un signo que es serio, práctico y que se enfoca en las metas a largo plazo.

Las características mencionadas se ven reflejadas a la hora de hacer amistades ya que son muy selectivos. Es un signo que busca calidad y no cantidad por lo que cuando encuentra un grupo sólido y confiable pues se muestra fiel.

La razón por la que Capricornio actúa así es porque valora la lealtad por encima de todo, no tolera la superficialidad, prefiere amistades que compartan ambición y visión. Así es que integra personas que aportan crecimiento personal y coherencia.

Es un amigo confiable y constante pero no muy expresivo. Si eres parte de su círculo pues la más probable es que sea para toda la vida.

Son muy selectivos.

Cáncer

Aquí nos encontramos con cáncer que es un signo muy emocional. Si entras en su vida pues ten por seguro que te cuidará mucho. Si bien puede parecer sociable, le cuesta mucho confiar por eso prefiere observar antes de abrir su corazón.

En un grupo de amigos suele asumir un rol protector. Además, es considerado como una especia de “abeja reina” ya que elige cuidadosamente quien entra y quien no.

Su comportamiento se debe a que teme ser herido emocionalmente, se apega profundamente a sus vínculos, es extremadamente leal y espera lo mismo, y no tolera traiciones ni deslealtades. No es egocéntrico, sino que busca protegerse.

Este signo invierte mucho en sus relaciones y espera reciprocidad total. Cuando confía en alguien, es incondicional. Es el típico amigo que permanece en tu vida durante décadas.

