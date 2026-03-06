Los signos que encontrarán el amor por la energía de Venus en Aries

Venus entra en Aries este 7 de marzo y solo puede significar una cosa: cambios notables en el amor para los diferentes signos del zodiaco, ya que la energía de este planeta dominará y hará que las relaciones románticas sean más audaces e intensas.

Las personas podrían cambiar la forma en la que expresan su amor gracias a este movimiento astronómico. Expertos astrólogos explican que el compromiso pasará a segundo plano y que se priorizará la autenticidad en las parejas.

Qué signos encontrarán el amor por la entrada de Venus en Aries

Aries

Será el signo más influenciado por la energía del romance, una ola de amor llegará a su vida y permanecerá dominando desde el 6 hasta el 30 de marzo de 2026.

Tauro

Los planetas traerán misterio a su vida romántica y los llenarán de profundidad emocional durante los próximos días.

Venus en Aries trae romance para algunos signos zodiacales hasta el 30 de marzo|Pixabay

Géminis

Llegará un cambio sorprendente cuando las líneas entre la amistad y el romance comiencen a desaparecer para dar paso a algo nuevo.

Cáncer

No verán cambios en el amor, pero sí en el sector profesional, con un aumento de creatividad y optimismo.

Leo

La posición de Venus en Aries trae un aire de aventura y pasión para este signo zodiacal.

Signos como Leo se volverán más magnéticos gracias a Venus en Aries|Pexels: Luis Zambrano

Virgo

La activación de su octava casa le traerá momentos de intimidad y vínculos emocionales profundos.

Libra

El amor los hará arder y no podrán detener esta energía de pasión que les regalará el Universo.

Escorpio

Es el momento perfecto para que profundicen en sus vínculos y solucionen asuntos que se quedaron sin resolver.

Algunos signos del zodiaco vivirán aventuras amorosas, y otros podrán fomentar vínculos profundos|Pexels: Katie Salerno

Sagitario

Venus aporta energía a su quinta casa con creatividad, romance y placer. Se sentirán confiads y los demás los percibirán más atractivos.

Capricornio

Obtendrán mucha vitalidad de esta transición planetaria, aunque no habrá romance, sí podrán enfocarse en ellos mismos y en su hogar.

Acuario

Tendrán un mayor magnetismo en el aspecto romántico y en el ámbito social, serán irresistibles.

Piscis

Contarán con una energía magnética, pero el romance no tocará a su puerta esta ocasión, aunque el Universo les brindará recompensas financieras.