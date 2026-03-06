uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los signos que encontrarán el amor por la energía de Venus en Aries

El 7 de marzo, Venus entrará en Aries, el planeta el amor traerá sorpresas, aventuras y relaciones estables para algunos de los signos del zodiaco

Venus en Aries propicia una energía romántica para algunos signos zodiacales
Venus en Aries propicia una energía romántica para algunos signos zodiacales|Pixabay: Man3020

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Venus entra en Aries este 7 de marzo y solo puede significar una cosa: cambios notables en el amor para los diferentes signos del zodiaco, ya que la energía de este planeta dominará y hará que las relaciones románticas sean más audaces e intensas.

Las personas podrían cambiar la forma en la que expresan su amor gracias a este movimiento astronómico. Expertos astrólogos explican que el compromiso pasará a segundo plano y que se priorizará la autenticidad en las parejas.

Venga La Alegría | Programa 5 de marzo 2026 Parte 2 | La polémica del vocalista de Los Recoditos, los mejores juegos y más

Qué signos encontrarán el amor por la entrada de Venus en Aries

Aries
Será el signo más influenciado por la energía del romance, una ola de amor llegará a su vida y permanecerá dominando desde el 6 hasta el 30 de marzo de 2026.

Tauro
Los planetas traerán misterio a su vida romántica y los llenarán de profundidad emocional durante los próximos días.

Venus en Aries trae romance para algunos signos zodiacales hasta el 30 de marzo
Venus en Aries trae romance para algunos signos zodiacales hasta el 30 de marzo|Pixabay

Géminis
Llegará un cambio sorprendente cuando las líneas entre la amistad y el romance comiencen a desaparecer para dar paso a algo nuevo.

Cáncer
No verán cambios en el amor, pero sí en el sector profesional, con un aumento de creatividad y optimismo.

Leo
La posición de Venus en Aries trae un aire de aventura y pasión para este signo zodiacal.

Signos como Leo se volverán más magnéticos gracias a Venus en Aries
Signos como Leo se volverán más magnéticos gracias a Venus en Aries|Pexels: Luis Zambrano

Virgo
La activación de su octava casa le traerá momentos de intimidad y vínculos emocionales profundos.

Libra
El amor los hará arder y no podrán detener esta energía de pasión que les regalará el Universo.

Escorpio
Es el momento perfecto para que profundicen en sus vínculos y solucionen asuntos que se quedaron sin resolver.

Algunos signos del zodiaco vivirán aventuras amorosas, y otros podrán fomentar vínculos profundos
Algunos signos del zodiaco vivirán aventuras amorosas, y otros podrán fomentar vínculos profundos|Pexels: Katie Salerno

Sagitario
Venus aporta energía a su quinta casa con creatividad, romance y placer. Se sentirán confiads y los demás los percibirán más atractivos.

Capricornio
Obtendrán mucha vitalidad de esta transición planetaria, aunque no habrá romance, sí podrán enfocarse en ellos mismos y en su hogar.

Acuario
Tendrán un mayor magnetismo en el aspecto romántico y en el ámbito social, serán irresistibles.

Piscis
Contarán con una energía magnética, pero el romance no tocará a su puerta esta ocasión, aunque el Universo les brindará recompensas financieras.

Galerías y Notas Azteca UNO