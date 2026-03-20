Los signos que experimentarán un cambio de energía primaveral este fin de semana

Cada día, las predicciones de la Numerología lograr apoderarse de la atención de millones de personas que creen en la existencia de una relación entre las energías y los significados que tienen los números, con la vida de las personas.

De lujo: así se vivió el estreno de “Matilda, El Musical”

Esta creencia afirma que la vibración energética de los números, a los cuales les otorga un significado, tienen la capacidad de influir en diferentes aspectos de la vida terrenal. La Numerología puede valerse de la fecha actual o de la fecha de nacimiento de cada persona para, tras un breve cálculo matemático, ofrecer sus predicciones sobre el presente y futuro.

Numerología y primavera

Este fin de semana le daremos la bienvenida a la primavera 2026 y su llegada no pasará desapercibida para la Numerología. Es que el arribo de esta estación está marcada por la energía del número 1, ya que el año se reduce numéricamente así: 2+0+2+6=10; y luego 1+0=1.

Para esta creencia, este número simboliza los nuevos comienzos, la iniciativa y la fuerza individual, motivo por el cual se alinea perfectamente con el renacimiento natural de la primavera. La Numerología afirma que la primavera vibra de forma que invita a la acción directa y al liderazgo personal, destacando además que hay que confiar en nuestra intuición siempre.

¿Qué signos experimentarán un cambio de energía?

De cara a este fin de semana, la Numerología precisa que la combinación del equinoccio y la vibración numérica del calendario sugiere un momento de renovación profunda para muchas personas. Por lo tanto, sus predicciones afirman que tres signos del zodiaco sentirán con mayor fuerza este "sacudón" de vitalidad primaveral:

