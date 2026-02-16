Los signos que ganarán la lotería entre el 16 y 20 de febrero de 2026

Comienza una nueva semana y las expectativas de las personas se renuevan en torno a cómo les irá esta semana en diferentes aspectos de sus vidas. Algunas se basan en las predicciones de creencias como la Astrología, el Tarot o la Numerología para tomar decisiones o planificar su día a día.

Es en este marco que esta semana existen buenas noticias para algunas personas ya que la Astrología revela en sus predicciones que algunos signos del zodiaco tendrán grandes chances de ganarse la lotería entre el 16 y 20 de febrero de 2026. Esta creencia no solo indica cuáles son sino que señala cómo el universo los acompañará.

La Astrología y sus predicciones

La Astrología es una de las creencias más aceptadas a nivel mundial que ofrece un sistema muy complejo que combina astronomía posicional, geometría y una larga tradición de simbolismo. Esta creencia apunta a una correspondencia simbólica entre los eventos que se dan en el universo y las experiencias de las personas en la Tierra.

Las predicciones de la Astrología se basan en la posición de la Luna y el Sol en relación con la de los planetas. De estos, a los que les ha asignado un significado, interpreta sus energías y las relaciona con diversos aspectos de la vida terrenal a través de los doce signos del zodiaco, en los que las personas se encuentran enmarcadas según la fecha en la que nacieron.

¿Qué signos podrían ganar la lotería esta semana?

En base a lo señalado, para esta semana las predicciones de la Astrología se ven inspiradas por una fuerte influencia de Venus en Piscis y el tránsito de Júpiter. Esto, de acuerdo a esta creencia, favorece principalmente la intuición y auspicia golpes de suerte inesperados, motivo por el cual afirma que tres signos del zodiaco tendrán grandes chances de ganarse la lotería entre el 16 y 20 de febrero.

Piscis aparece como el gran favorecido en esta semana ya que las predicciones indican que tendrá la intuición en su punto máximo. Por lo tanto, esta semana se presenta como el momento ideal para confiar en esos pálpitos y animarse a los juegos de azar.

Por otro lado, aparece Escorpio como uno de los signos que será bendecido con una suerte inesperada que se vincula con las inversiones y resoluciones inesperadas. El universo acompaña con energías que traen suerte así que solo se trata de confiar.

Finalmente, la Astrología afirma que Leo está viviendo un mes muy positivo y debe aprovechar esta racha positiva. Los juegos de azar, especialmente a mitad de semana, pueden ser una buena oportunidad para ponerla a prueba.