Los signos que dejarán atrás una mala racha antes del 17 de abril de 2026

Ya pasamos la primera semana de abril y estamos por darle la bienvenida a un nuevo fin de semana. Es por eso que muchas personas están consultándole a la Astrología china sobre qué les depararán las energías para los próximos días.

Noticias Yucatán del 20 de marzo 2026

En este marco, las predicciones de esta creencia milenaria afirman que las personas nacidas bajo tres signos en particular dejarán atrás una mala racha antes del 17 de abril de 2026. Es por eso que las expectativas han crecido para saber quiénes serán los beneficiados.

Segunda mitad de abril para la Astrología china

Dentro de algunos días iniciaremos la segunda mitad de abril por lo que la Astrología china analiza la energía del Dragón de Madera que se intensificará e impulsará un periodo de renovación profunda y dinamismo para la mayoría de los signos del horóscopo chino.

Para esta creencia, se tratará de un ciclo ideal para materializar proyectos que han estado en pausa, ya que la influencia del elemento madera favorece la expansión y el crecimiento creativo, aunque también exige cautela frente a posibles impulsos emocionales.

¿Qué signos dejarán atrás una mala racha?

De acuerdo con la Astrología china, la clave de estas semanas residirá en el equilibrio por lo que será importante aprovechar la determinación del Dragón para avanzar con paso firme, pero manteniendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios inesperados que este signo suele atraer.

Al respecto, sus predicciones precisan que antes del 17 de abril, tres signos en particular experimentarán un desbloqueo significativo, permitiéndoles cerrar ciclos de estancamiento o dificultades recurrentes. A continuación, se detalla quiénes verán un cambio de marea positivo:

