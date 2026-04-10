Los signos que dejarán atrás una mala racha antes del 17 de abril de 2026
Estos signos dejarán atrás una mala racha antes del 17 de abril. Las predicciones de la Astrología china señalan quiénes se verán beneficiados.
Ya pasamos la primera semana de abril y estamos por darle la bienvenida a un nuevo fin de semana. Es por eso que muchas personas están consultándole a la Astrología china sobre qué les depararán las energías para los próximos días.
Noticias Yucatán del 20 de marzo 2026
En este marco, las predicciones de esta creencia milenaria afirman que las personas nacidas bajo tres signos en particular dejarán atrás una mala racha antes del 17 de abril de 2026. Es por eso que las expectativas han crecido para saber quiénes serán los beneficiados.
Segunda mitad de abril para la Astrología china
Dentro de algunos días iniciaremos la segunda mitad de abril por lo que la Astrología china analiza la energía del Dragón de Madera que se intensificará e impulsará un periodo de renovación profunda y dinamismo para la mayoría de los signos del horóscopo chino.
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Para esta creencia, se tratará de un ciclo ideal para materializar proyectos que han estado en pausa, ya que la influencia del elemento madera favorece la expansión y el crecimiento creativo, aunque también exige cautela frente a posibles impulsos emocionales.
¿Qué signos dejarán atrás una mala racha?
De acuerdo con la Astrología china, la clave de estas semanas residirá en el equilibrio por lo que será importante aprovechar la determinación del Dragón para avanzar con paso firme, pero manteniendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios inesperados que este signo suele atraer.
Al respecto, sus predicciones precisan que antes del 17 de abril, tres signos en particular experimentarán un desbloqueo significativo, permitiéndoles cerrar ciclos de estancamiento o dificultades recurrentes. A continuación, se detalla quiénes verán un cambio de marea positivo:
- El Tigre: Después de semanas de sentir que avanzabas un paso y retrocedías dos, la energía del Tigre entra en armonía con el elemento del mes. Se despejan malentendidos en el ámbito laboral. Si sentías que tu esfuerzo no era valorado, antes del 17 aparecerá un reconocimiento o una propuesta que te devolverá la confianza.
- El Mono: Como signo aliado del Dragón, el Mono comienza a recibir una "limpieza" de obstáculos. La mala racha, que se manifestaba principalmente como cansancio mental o falta de creatividad, llega a su fin. Verás una resolución inesperada en temas de dinero o trámites que estaban "trabados". La agilidad mental regresa, permitiéndote resolver problemas que te quitaban el sueño.
- El Cerdo: La mala racha ha sido más emocional y de relaciones personales. Antes del 17 de abril, la Estrella de la Benevolencia ilumina su sector, suavizando tensiones. Una situación familiar o de pareja que generaba angustia encontrará un terreno neutral para el diálogo. Te sentirás mucho más ligero y con la protección necesaria para emprender nuevos proyectos sin cargas emocionales del pasado.