Los signos que estrenarán pareja antes del 28 de abril

Finanzas, amor, empleo, karma, suerte y resolución de problemas se destacan entre las principales consultas que creencias como la Astrología china y la Numerología reciben a diario. Estas han sido adoptadas como verdaderas guías de vida por muchas personas y es por eso que sus predicciones son de las más requeridas.

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Ahora, cuando estamos a menos de 10 días de culminar el mes de abril, ha sido la Astrología china la que se ha adueñado de la atención de sus adeptos al revelar que las personas nacidas bajo la influencia de tres signos tendrán noticias muy positivas en el plano del amor.

El amor y la Astrología china

En la Astrología china, el amor y la compatibilidad se fundamentan en la interacción de los doce signos del zodiaco y sus elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua). Para esta creencia, la armonía de pareja se analiza principalmente a través de los trígonos de afinidad, grupos de tres signos que comparten una visión similar del mundo y ritmos emocionales compatibles.

Más allá de lo señalado, hay que tener en cuenta que esta creencia no ve al amor como un evento estático, sino como un camino de cultivo mutuo donde la sabiduría y el tiempo transforman la pasión en una unión espiritual sólida.

¿Qué signos estrenarán pareja?

De acuerdo con las tendencias energéticas del Año del Caballo de Fuego (2026) y las alineaciones lunares específicas para este mes, la Astrología china predice que el período previo al 28 de abril será de una intensidad inusual en el plano del amor.

Sus predicciones afirman que, al estar bajo la regencia del Caballo, el ritmo de los acontecimientos se acelera, favoreciendo "flechazos" y decisiones sentimentales rápidas. Es por eso que estos tres signos son los que tendrán mayores probabilidades de estrenar pareja o formalizar un vínculo en estos días:

