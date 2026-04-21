Los signos que estrenarán pareja antes del 28 de abril
Estos signos estrenarán pareja antes del 28 de abril. Las predicciones de la Astrología china traen buenas noticias para el corazón de algunas personas.
Finanzas, amor, empleo, karma, suerte y resolución de problemas se destacan entre las principales consultas que creencias como la Astrología china y la Numerología reciben a diario. Estas han sido adoptadas como verdaderas guías de vida por muchas personas y es por eso que sus predicciones son de las más requeridas.
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Ahora, cuando estamos a menos de 10 días de culminar el mes de abril, ha sido la Astrología china la que se ha adueñado de la atención de sus adeptos al revelar que las personas nacidas bajo la influencia de tres signos tendrán noticias muy positivas en el plano del amor.
El amor y la Astrología china
En la Astrología china, el amor y la compatibilidad se fundamentan en la interacción de los doce signos del zodiaco y sus elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua). Para esta creencia, la armonía de pareja se analiza principalmente a través de los trígonos de afinidad, grupos de tres signos que comparten una visión similar del mundo y ritmos emocionales compatibles.
Más allá de lo señalado, hay que tener en cuenta que esta creencia no ve al amor como un evento estático, sino como un camino de cultivo mutuo donde la sabiduría y el tiempo transforman la pasión en una unión espiritual sólida.
¿Qué signos estrenarán pareja?
De acuerdo con las tendencias energéticas del Año del Caballo de Fuego (2026) y las alineaciones lunares específicas para este mes, la Astrología china predice que el período previo al 28 de abril será de una intensidad inusual en el plano del amor.
Sus predicciones afirman que, al estar bajo la regencia del Caballo, el ritmo de los acontecimientos se acelera, favoreciendo "flechazos" y decisiones sentimentales rápidas. Es por eso que estos tres signos son los que tendrán mayores probabilidades de estrenar pareja o formalizar un vínculo en estos días:
- Tigre: Es uno de los grandes beneficiados debido a su alta compatibilidad con el Caballo (el regente del año). Abril le otorga un dinamismo especial. Para antes del 28, la energía sugiere que dejará atrás vínculos ambiguos para dar paso a una relación estable y apasionada. Si estás soltero, el entorno laboral o un cambio de rutina podría ser el escenario del encuentro.
- Rata: Aunque suele ser un signo cauteloso, las predicciones para este mes la sitúan en un "pico de atracción magnética". Antes de que termine abril, la Rata experimentará una claridad emocional repentina. Es muy probable que un mensaje inesperado o un reencuentro con alguien del pasado se transformen en una nueva oportunidad de pareja formal.
- Dragón: Tu carisma está en su punto más alto. La astrología indica que el Dragón atraerá pretendientes sin esfuerzo durante esta segunda quincena de abril. Lo interesante es que, a diferencia de otras veces, no buscará algo pasajero; la energía actual empuja hacia la estabilidad. Alguien que comparte tus mismos objetivos a largo plazo aparecerá antes de que finalice el mes.