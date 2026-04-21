Esta es la razón por la que las uñas de encaje blanco son tendencia en manicura

El mundo de la manicura es bastante amplio por lo que constantemente vemos como los diseños van evolucionando constantemente. En esta primavera-verano se han vuelto tendencia las uñas de encaje blanco o también conocidas como “lace nails”.

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Lo que vuelve a esta manicura muy elegida es por su versatilidad, además se pueden lucir en tonos claros o más llamativos con contrastes definidos. Hay quienes optan por realizar el encaje a mano alzada, pero también hay alternativas como colocar stickers o plantillas.

¿Cómo son las uñas de encaje blanco?

Las uñas de encaje blanco es básicamente un diseño que nos recuerda el encaje. Son diseños delicados, que pueden ser florales u ornamentales, que parecen transferidos directamente de la tela a la uña. Se utilizan los colores sobrios como lo son el blanco lechoso, el rosado delicado o los tonos nude.

Su popularidad se debe a que son uñas con detalles, pero con poco esfuerzo. El encaje es un símbolo de cambio porque denota decoración y delicadeza.

Para poder lucirlas no hace falta ser profesional ya que puedes dibujar el diseño a mano alzada, para ello comienza con una base limpia y uniforme, deja a que el esmalte se seque bien. Utiliza un pincel muy fino o un punteador para pintar pequeños dibujos de encaje, por ejemplo, arcos, puntos o líneas finas que recuerden a un bordado.

Lo más fácil es utilizar sticker o envoltorios para uñas que se aplican sobre la uña y luego se sellan con un top coat. Las láminas decorativas también son estupendas si quieres un look más estructurado y brillante.

Algunos diseños que puedes elegir son:

Ideas de uñas de encaje en 3D

Esta idea consta de pegar encaje de verdad directamente sobre la uña como un efecto 3D. Debes aplicar una capa base, dejar que se seque bien, aplicar una segunda capa y pegar un trozo finísimo de encaje sobre la capa aún húmeda. Antes debes haber medido bien la uña, presiona con cuidado sobre toda la uña con unas pinzas y deja secar bien.

Uñas de encaje blanco como manicura de boda

Si estás por casarte pues esta es una buena idea, aunque tu vestido no cuente con tela de encaje. Por eso las uñas de encaje son perfectas para una boda. Ya sea sutilmente sólo en las puntas o en toda la uña.