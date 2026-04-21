10 delineados clásicos para ojos grandes

El mundo del maquillaje es bastante amplio por lo que cuenta con diferentes técnicas que nos ayudan a poder ocultar lo que no nos gusta y resaltar aquellos rasgos que queremos mostrar. Dentro de las herramientas nos encontramos con el delineado.

Para los ojos grandes, el delineado clásico busca enmarcar la mirada sin que el ojo se vea desproporcionado o "saltón". Tienes la ventaja de que los tonos oscuros y los trazos gruesos te favorecen mucho.

¿Cuáles son los mejores delineados para ojos grandes?

Delineados Superiores e Inferiores

Cat Eye Clásico: Para ello tienes que perfilar la línea de pestañas superior y añade un rabillo hacia afuera. Es el estilo estrella para estilizar y alargar la mirada.

Este es un gran estilo.|Pinterest

Delineado Completo (Cerrado): Consiste en delinear tanto el párpado superior como el inferior y unirlos en las esquinas. En ojos grandes, esto ayuda a dar definición y puede hacer que el ojo se vea ligeramente más pequeño y misterioso si se desea.

Smudged Eyeliner (Difuminado): Para este caso debes usar un lápiz cremoso y difumínalo con una brocha para un efecto ahumado. Esto suaviza los rasgos de los ojos grandes y da un look sofisticado.

Delineado en la Línea de Agua: Aplicar lápiz negro o marrón oscuro dentro de la línea de agua (inferior y superior) reduce visualmente el tamaño del globo ocular, ideal si sientes que tus ojos son demasiado prominentes.

Este es un hermoso delineado.|Pinterest

Delineado Fino (Básico): Una línea muy delgada justo sobre las pestañas superiores. Define la mirada de forma natural sin sobrecargar el párpado.

Estilos Alargados y Dramáticos

Foxy Eyes: En este caso se están inclinando por una inclinación mayor del rabillo externo y un pequeño pico en el lagrimal. Este estilo "almendra" y rasga los ojos naturalmente redondos o grandes.

Delineado Egipcio: Similar al cat eye pero más alargado y dramático, extendiéndose tanto en el lagrimal como en el extremo externo. Es ideal para resaltar la amplitud de tus ojos.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Delineado Grueso (Dramático): Los ojos pequeños permiten trazos anchos que ocupan más espacio en el párpado móvil sin "esconderlo".

Winged Eyeliner Horizontal: En lugar de subir mucho el rabillo, extiéndelo de forma más horizontal hacia la sien. Esto ayuda a alargar visualmente el ojo en lugar de hacerlo ver más redondo.