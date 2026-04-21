uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Las parejas del zodíaco que mejor generan dinero, según Mhoni Vidente

Las combinaciones de signos no solo triunfan en el amor, también en lo económico y estas fusiones destacan por su habilidad para atraer abundancia, potenciar negocios y construir riquezas.

parejas que hacen dinero.jpg

Escrito por: Dulce Olvera

Para este 21 de abril de 2026 en el terreno de la astrología, las relaciones no solo se miden por la compatibilidad emocional o amorosa, sino también por la fusión que pueden tener para alcanzar el éxito en lo económico, abundancia y material.

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente existen ciertas combinaciones del zodiaco que más allá del romance logran generar dinero, invertir y consolidar proyectos a largo plazo. Estas parejas destacan por equilibrar habilidades, visión estratégica y disciplina financiera.

A continuación te dejamos las combinaciones de signos que son bendecidos con la energía astrológica para la toma de decisiones económicas y atracción de portunidades.

  1. Tauro y Capricornio:
    Estos signos de elemento tierra son conocidos por su enfoque práctico y su ambición, por un lado, Tauro destaca por su estabilidad y constancia y al mezclarse con las características de Capricornia que es conocido por su disciplina y visión empresarial, suelen destacar como una pareja de negocios estructurados, inversiones inmobiliarias y proyectos a largo plazo.
  2. Virgo y Escorpio:
    Esta combinación de signos del zodiaco no solo congenian por su determinación, si no también por tener un control financiero y las apuestas por los riesgos calculados. En esta fusión, Virgo destaca por ser personas detallistas y analíticas, mientras que Escorpio suele ser de carácter intenso y determinación lo que hacen que triunfen en sectores de la tecnología y finanzas.
  3. Leo y Aries:
    Leo y Aries forman una pareja dinámica y arriesgada, ambos signos del elemento fuego tienen una gran iniciativa y liderazgo, lo que puede traducirse en emprendimientos exitosos si logran equilibrar su carácter impulsivo. Según Mhoni Vidente, esta dupla es capaz de generar grandes ingresos.
  4. Libra y Géminis:
    Una de las combinaciones que más destacan es Libra y Géminis, ya que, es la dupla que triunfa en todos los ámbitos, ya sea, amorosos, de amistad, comunicación y sobre todo económico. Al ser signos del elemento aire destacan por su creatividad y capacidad de comunicación. Esta mezcla es ideal para negocios relacionados al marketing, medios de comunicación, ventas o entretenimiento. Su talento relacionado al carisma es la clave para monetizar ideas innovadoras.

Pasarela con propósito: Diseños de chamarras únicas con estilo moderno e innovador

Tags relacionados
Predicciones Signos del zodiaco
Mhoni Vidente

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo