Se cumple la regla de 3, mueren tres grandes actores en los últimos siete días

Una vez más, la regla de 3 se cumple en el mundo de la farándula, una noticia que ha sorprendido a todos por lo inesperado de los hechos. Siendo testigos de la muerte de tres personalidades reconocidas en la farándula mexicana durante los últimos siete días.

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Te detallaremos quiénes fueron los tres grandes actores que fallecieron, una noticia que ha generado mucha tristeza en el público que los vio en la pantalla.

¿Qué artistas fallecieron?

Nuevamente, el mundo de la farándula se viste de luto por la regla de 3, tras anunciarse el inesperado fallecimiento de tres grandes actores en México, personalidades reconocidas por su amplia trayectoria artística. Estas son las personas que fallecieron en los últimos siete días:

Lucha Morena : Una cantante del género ranchero, quien se destacó por tener una etapa en el mundo de la actuación. Falleció el 15 de abril a sus 86 años. Fue la mamá de Mimí, una de las integrantes en la agrupación de ‘Las Flans’.

: Una cantante del género ranchero, quien se destacó por tener una etapa en el mundo de la actuación. Falleció el 15 de abril a sus 86 años. Fue la mamá de Mimí, una de las integrantes en la agrupación de ‘Las Flans’. Carlos Becerril : Un reconocido actor de doblaje que fue reconocido por prestar su voz en las películas y series de “Los Fockers”, “Don Gato y su pandilla”, “Los hijos de la calle”, “Cars” y “Marvel Superhéroes”. Murió el 17 de abril a sus 90 años.

: Un reconocido actor de doblaje que fue reconocido por prestar su voz en las películas y series de “Los Fockers”, “Don Gato y su pandilla”, “Los hijos de la calle”, “Cars” y “Marvel Superhéroes”. Murió el 17 de abril a sus 90 años. Ricardo de Pascual: Reconocido por ser un comediante y actor mexicano, teniendo una larga trayectoria en la televisión, cine y teatro, llegó a tener roles de soporte en los programas de Chespirito. Falleció el 21 de abril a los 85 años.

¿Cuál es el origen de la regla de 3?

Se menciona que la famosa “regla de 3” de la muerte de celebridades tuvo su inicio el 3 de febrero de 1959, debido a que fue el fallecimiento de 3 grandes músicos que fueron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper en un accidente aéreo.

En México no se tiene una fecha exacta en la que se inició dicha regla, pero es un tema que se ha empleado bastante dentro de la farándula, dando a conocer los tres grandes actores o celebridades que han fallecido en los últimos siete días o dentro de un lapso corto de tiempo.