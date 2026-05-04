Los signos que tendrán un golpe de suerte entre el 4 y el 11 de mayo

Quienes están buscando que la suerte los acompañe en este mes de mayo, de seguro habrán llegado hasta las predicciones de creencias como el Tarot, la Astrología o la Numerología. En estas se dan muestras sobre cómo las energías acompañan a las personas en diferentes aspectos de sus vidas.

Ventaneando | Programa completo 1 de mayo de 2026

El mes de mayo, que recién comienza, se ha renovado en cuanto a energías, motivo por lo cual también renueva la esperanza de muchas personas. Los comienzos son siempre buenos, sobre todo si se cuenta con la suerte de nuestro lado.

Mayo para el Tarot

El Tarot tiene un mes de mayo por delante que está dominado energéticamente por el Rey de Oros, un arcano que señala un periodo de cosecha material y consolidación financiera. Tras los movimientos de inicio de año, este mes se presenta como el momento ideal para asentar bases sólidas, precisan sus cartas.

Las apreciaciones ofrecidas por el Tarot apuntan a proyectos laborales o a la organización del hogar. Para esta creencia, el quinto mes del 2026 es un tiempo donde la disciplina rinde frutos concretos y se favorece la inversión en el patrimonio personal, invitándote a disfrutar de la seguridad lograda sin perder de vista tus vínculos afectivos.

¿Qué signos tendrán un golpe de suerte?

En esta semana, del 4 al 11 de mayo de 2026,las cartas del Tarot y las alineaciones planetarias sugieren un flujo de energía muy orientado a lo material y la cosecha de esfuerzos previos. La carta colectiva que domina este periodo es el Rey de Oros, lo que indica que el "golpe de suerte" vendrá más por el lado de la estabilidad financiera y decisiones sabias que por azar puro. Los beneficiados serán las personas nacidas bajo la influencia de los siguientes tres signos del zodiaco:

