Estos son los signos que vivirán un marzo muy intenso

La astrología nos dice que marzo del 2026 es un mes que viene con mucha intensidad y no va a pasar desapercibido. Es momento de una profunda clarificación interior, encuentros kármicos y, a veces, verdades incómodas pero necesarias.

¡Así celebró Vanessa Bauche ganar los procesos legales contra Pascacio López!

Hay una energía de transformación que va a llegar sin pedir permiso. Este es un mes bajo intensas y desafiantes influencias de las tensiones entre Venus y Neptuno y una fase lunar particularmente poderosa hacia la mitad del mes. Algunos signos del zodiaco se verán afectados por estos movimientos.

¿Cuáles son los signos que vivirán un mes intenso?

Virgo

Este signo se dará cuenta de que una persona en la que ha confiado sinceramente va a comenzar a actuar diferente a lo esperado. Así es que puede no estar cumpliendo una promesa importante que te había realizado.

Presta atención porque es posible que esté hablando a tus espaldas o decir cosas que te han causado daño. Es probable que de repente se esté distanciando sin dar una explicación clara o comprensible.

Hay una verdad que debes tener en cuenta y es que no te has perdido de nada. Tampoco has hecho nada malo, lo que hiciste fue tener esperanzas que no es un error sino un acto de valentía.

Leo

Leo puede estar frente a alguien que está diciendo algo que te duele profundamente en tu orgullo y dignidad. Quizá, a pesar de toda tu generosidad y amor, te sientas infravalorado o incluso dado por sentado.

Es probable que tu lealtad no sea correspondida y te des cuenta que has invertido más en una relación de lo que recuperaste por lo que vas a salir afectado. Eres un signo que está acostumbrado aparecer fuerte, imperturbable, seguro de sí mismo: una roca en la ola para los demás, pero cuando tu gran y amoroso corazón sufre, sufre de verdad, intensa y dolorosamente.

Puedes sentirte traicionado.|(ESPECIAL)

Escorpio

Por último, tenemos a Escorpio que aprenderá una verdad dolorosa de las que ya tenía sospechas. Esto puede estar relacionado con los sentimientos de alguien a quien quieras. Quizá sobre una mentira que ensombreció una relación. Quizá sobre una decisión importante tomada a tus espaldas.

Si bien eres una persona emocionalmente fuerte, la traición o el engaño te afectan especialmente. No porque seas débil, sino todo lo contrario. Sino porque no solo esperas lealtad, sino que vives. Porque la honestidad es un valor fundamental para ti.

