uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Estos son los signos zodiacales que tendrán grandes cambios por el final de Mercurio Retrógrado

Llegó el final de Mercurio retrógrado, por lo que se pronostican grandes cambios para 4 signos zodiacales, los cuales van a repercutir en su vida

Estos son los signos zodiacales que tendrán grandes cambios por el final de Mercurio.png
Signos zodiacales que van a tener cambios importantes|Crédito: Canva

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

¡El final de Mercurio llegó! Situación que generó ciertas situaciones dentro de la astrología; al retomar su camino, generará grandes cambios para ciertos signos zodiacales, repercutiendo en su día notablemente.

Venga La Alegría | Programa 25 de marzo 2026 Parte 2 | Anette Michell habló del futuro de su hijo como actor, los mejores juegos y mucha diversión

Ante estos momentos, se ha dado a conocer quiénes van a percibir estas modificaciones, detallándote cómo van a repercutir; así podrás prepararte para todo lo que viene.

¿Qué signos zodiacales van a tener grandes cambios?

Ante el final de Mercurio, se dio a conocer que son 4 signos zodiacales los que van a presentar grandes cambios en su vida, ya que van a ver ciertas modificaciones en sus planes. Estos son los horóscopos que se van a ver perjudicados:

  • Virgo: Van a tener una notable mejoría, por lo que se verá un reinicio importante en temas emocionales y románticos; esto se debe al trabajo interno que han realizado, logrando un importante desarrollo interno. Por lo que del 20 al 28 de marzo vas a tener mayor claridad, y desde el 3 de abril tu intuición va a mejorar.
  • Piscis: Has tenido un periodo de reflexión, por lo que vas a tener una sensación de ligereza emocional. En las mismas fechas que Virgo, tu claridad va a ser innegable. Además de que lograras identificar lo que deseas en el amor, basándote solamente en la verdad. Para el 3 de abril se van a presentar nuevas posibilidades emocionales.
  • Sagitario: Tuviste una introspección sobre tu historia emocional, por lo que el 28 de marzo algo va a cambiar en ti. Lo que te parecía confuso en temas amorosos, ahora podrás entenderlo todo. El 3 de abril llegará una expansión en tus relaciones y calidez. Tu trabajo emocional va a generar frutos.
  • Leo: Lo que en un inicio parecía complicado se transformará en algo significativo. Durante una temporada tocaste temas que solías evitar, pero era necesario para estabilizarte; llegará una sensación de alivio y la comunicación va a fluir con naturalidad. La intimidad va a profundizar, mientras que la sensualidad va a despertar.

¿Qué significa estar en Mercurio retrógrado?

Cuando nos referimos al final de Mercurio, hacíamos alusión a ‘Mercurio retrógrado’, una ilusión óptica que es cuando parece que dicho planeta retrocede. Usualmente, dentro de la astrología se detalla por qué a ciertos signos zodiacales se les presentan malentendidos o reencuentros con personajes del pasado.

Por esa razón, a ciertos horóscopos se les pronostica grandes cambios, ya que dicho fenómeno óptico y astronómico llegó a su final.

@alexseyerc

Este 26 de febrero mercurio comienza a retrogradar para llegar a su cúspide el 14 de marzo Mercurio retrógrado

♬ Mysterious Piano Nocturne - ziodotjp

Tags relacionados
Signos del zodiaco Predicciones

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo