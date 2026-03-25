Estos son los signos zodiacales que tendrán grandes cambios por el final de Mercurio Retrógrado

¡El final de Mercurio llegó! Situación que generó ciertas situaciones dentro de la astrología; al retomar su camino, generará grandes cambios para ciertos signos zodiacales, repercutiendo en su día notablemente.

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Ante estos momentos, se ha dado a conocer quiénes van a percibir estas modificaciones, detallándote cómo van a repercutir; así podrás prepararte para todo lo que viene.

¿Qué signos zodiacales van a tener grandes cambios?

Ante el final de Mercurio, se dio a conocer que son 4 signos zodiacales los que van a presentar grandes cambios en su vida, ya que van a ver ciertas modificaciones en sus planes. Estos son los horóscopos que se van a ver perjudicados:



Virgo : Van a tener una notable mejoría, por lo que se verá un reinicio importante en temas emocionales y románticos; esto se debe al trabajo interno que han realizado, logrando un importante desarrollo interno. Por lo que del 20 al 28 de marzo vas a tener mayor claridad, y desde el 3 de abril tu intuición va a mejorar.

: Van a tener una notable mejoría, por lo que se verá un reinicio importante en temas emocionales y románticos; esto se debe al trabajo interno que han realizado, logrando un importante desarrollo interno. Por lo que del 20 al 28 de marzo vas a tener mayor claridad, y desde el 3 de abril tu intuición va a mejorar. Piscis : Has tenido un periodo de reflexión, por lo que vas a tener una sensación de ligereza emocional. En las mismas fechas que Virgo, tu claridad va a ser innegable. Además de que lograras identificar lo que deseas en el amor, basándote solamente en la verdad. Para el 3 de abril se van a presentar nuevas posibilidades emocionales.

: Has tenido un periodo de reflexión, por lo que vas a tener una sensación de ligereza emocional. En las mismas fechas que Virgo, tu claridad va a ser innegable. Además de que lograras identificar lo que deseas en el amor, basándote solamente en la verdad. Para el 3 de abril se van a presentar nuevas posibilidades emocionales. Sagitario : Tuviste una introspección sobre tu historia emocional, por lo que el 28 de marzo algo va a cambiar en ti. Lo que te parecía confuso en temas amorosos, ahora podrás entenderlo todo. El 3 de abril llegará una expansión en tus relaciones y calidez. Tu trabajo emocional va a generar frutos.

: Tuviste una introspección sobre tu historia emocional, por lo que el 28 de marzo algo va a cambiar en ti. Lo que te parecía confuso en temas amorosos, ahora podrás entenderlo todo. El 3 de abril llegará una expansión en tus relaciones y calidez. Tu trabajo emocional va a generar frutos. Leo: Lo que en un inicio parecía complicado se transformará en algo significativo. Durante una temporada tocaste temas que solías evitar, pero era necesario para estabilizarte; llegará una sensación de alivio y la comunicación va a fluir con naturalidad. La intimidad va a profundizar, mientras que la sensualidad va a despertar.

¿Qué significa estar en Mercurio retrógrado?

Cuando nos referimos al final de Mercurio, hacíamos alusión a ‘Mercurio retrógrado’, una ilusión óptica que es cuando parece que dicho planeta retrocede. Usualmente, dentro de la astrología se detalla por qué a ciertos signos zodiacales se les presentan malentendidos o reencuentros con personajes del pasado.

Por esa razón, a ciertos horóscopos se les pronostica grandes cambios, ya que dicho fenómeno óptico y astronómico llegó a su final.