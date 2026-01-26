Estos son los signos zodiacales que suelen ser más compatibles en la amistad

Impresionantemente, es usual que entre signos zodiacales haya una gran sintonía al momento de hacer ciertas relaciones, pero en esos casos también es usual ver que hay horóscopos que entre ellos no hay posibilidad de una buena relación.

Considerando el contexto anterior, hemos decidido hablar sobre qué horóscopos suelen ser más compatibles en una amistad. Te explicaremos todos los detalles para que lo puedas considerar con tus actuales amigos.

¿Qué signos son compatibles como amigos?

Entre los signos zodiacales, es una realidad que hay algunos que suelen ser más compatibles en la amistad, permitiendo forjar relaciones amistosas que duran mucho tiempo, donde la base de la lealtad y confianza es mutua. La astrología detalla que estos son los horóscopos más afines:

Aries y Leo: Se motivan mutuamente y tienen una visión optimista ante los retos.

Tauro y Virgo: Comparten confianza, coherencia y lealtad.

Cáncer y Piscis: Hay una conexión emocional profunda.

Virgo y Capricornio: Tienen organización, disciplina y metas claras.

Sagitario y Aries: Grandes compañeros de viajes y aventuras, disfrutan explorar.

Tauro y Sagitario: Tienen deseos en común para compartir experiencias.

Escorpio y Capricornio: Son independientes, pero tienen una hermandad cerrada.

¿Qué signos no se pueden juntar?

Aunque hay signos zodiacales que son los más compatibles en la amistad , hay otros que, por sus características astrales, puede ser más complejo que puedan ser compatibles. Dentro de los horóscopos que no se llevan bien se destacan los siguientes:

Aries y Cáncer: Sus diferentes enfoques y prioridades provocan ansiedad.

Acuario y Tauro: La comunicación entre ellos es un auténtico reto.

Géminis y Virgo: Chocan sus formas de sobrellevar las situaciones.

Escorpio y Leo: Hay resentimiento y frustración entre ellos.

Libra y Capricornio: Luchan por encontrar puntos en común y cumplir sus compromisos.

Aunque no sean compatibles, esto no implica que sea una regla obligatoria; es usual que puedas hacer una gran amistad con personas de esos horóscopos. Solamente considera que en algún momento podrían chocar sus ideas o sus formas de pensar, pero no se tienen que convertir en enemigos eternos.