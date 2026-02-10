¿Qué signos del zodiaco destacan por ser los más infieles y por qué?

Estamos listos para la llegada del 14 de febrero, día en el que se celebra al Amor y la Amistad tanto en México como en otras partes del mundo. Ante esto, ¿te has preguntado cuáles son los signos del zodiaco que, de acuerdo con sus características y personalidad, tienden a ser los más infieles ?

Será este sábado 14 de febrero cuando se conmemore el Día de San Valentín, un momento en el que chicos y grandes por igual podrán disfrutar junto a su pareja de un día lleno de amor, diversión y emotividad. Sin embargo, existen personas que, por el contrario, destacan por ser infieles o mentirosas. ¿Cuáles sobresalen dentro de los signos del zodiaco?

¿Qué signos del zodiaco son los más infieles y por qué?

Leo: Este signo del zodiaco tiene una constante necesidad de atención y de ser el centro en su entorno más cercano. Ante esta situación, cuando considera que ya no forma parte de este hecho, no tiene reparo en ser infiel a su pareja para que la nueva persona llene ese espacio que han dejado vacante.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los signos más encantadores del zodiaco?

Acuario : Se trata de uno de los signos del zodiaco que tiene más fuerte su deseo de desapego emocional, por lo que no suele sentir mucho remordimiento al momento de tener equivocaciones en su relación. Además, le es muy complicado conectar desde el apartado amoroso y tradicional con su pareja.

: Se trata de uno de los por lo que no suele sentir mucho remordimiento al momento de tener equivocaciones en su relación. Además, le es muy complicado conectar desde el apartado amoroso y tradicional con su pareja. Géminis: El portal Debate menciona que Géminis es uno de los signos del zodiaco más infieles que existen gracias a su imaginación y a su deseo de siempre probar cosas nuevas, así como la facilidad que tiene para hartarse o aburrirse de algo o alguien específico, lo cual le impide tener una relación duradera.

¿Qué planes hacer con tu pareja este Día de San Valentín?

Si no formas parte de estos signos del zodiaco , debes tener en cuenta que existen muchas actividades que puedes hacer con tu pareja en Día de San Valentín. Dentro de estas destacan asistir al cine, realizar un día de campo, una noche de películas en el hogar o, bien, visitar con ese ser que tanto amas tu restaurante favorito.