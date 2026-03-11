3 signos del zodiaco comenzarán la primavera con buena suerte

Estamos muy próximos a comenzar una de las estaciones del año más esperadas por sus colores y temperaturas agradables. La astrología nos dice que hay signos del zodiaco que tendrán un cambio de corazón, una apertura repentina y una estabilidad emocional.

Lo que ocurrirá es que estos signos van mirar para el invierno y darte cuenta de que los retrasos, decepciones y desvíos no eran en vano, después de todo. Eran preparación. Eran el extraño pequeño silencio antes de que comenzara la música.

En esta temporada tenemos que mencionar que Saturno se ha asentado en Aries, Júpiter está girando directamente en Cáncer, Mercurio completa su retrógrado en Piscis el día del equinoccio, y los meses de primavera continúan con cambios de signo audaces.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que tendrán una linda primavera?

Aries

Venus pasa por Aries hasta el 30 de marzo, luego Marte entra en Aries el 9 de abril y permanece hasta el 18 de mayo, y la Luna Nueva en Aries el 17 de abril da a este signo una de las firmas de inicio fresco más claras de la temporada. Aries no es simplemente ser invitado a un nuevo capítulo. A Aries le están entregando la pluma.

Este signo va a comenzar a verse así mismo de una manera diferente. Aries pudo sentirse un poco desgastado por el agotamiento y la urgencia. Tranquilo todo se va a solucionar a tu favor.

Tauro

Los taurinos sentirán cambios de identidad, interrupciones, despertares, sorpresas y suficiente reinvención interior como para que incluso un Tauro normalmente constante murmurara: "¿Podríamos tener una semana tranquila, por favor?"

Es momento de cambio.

Un largo capítulo en tu vida se empieza a cerrar por lo que te sentirás menos nervioso, rebelde o desencadenado. Si sumamos Venus en Tauro del 30 de marzo al 24 de abril, el Sol entrando en Tauro el 19 de abril y Marte entrando en Tauro el 18 de mayo, de repente esta estación parece una estabilización con beneficios.

Cáncer

Por último, tenemos a Cáncer que tendrá muchos beneficios. La presencia de Júpiter en Cáncer le da crecimiento y oportunidad. Así queda atrás todo lo que te tenía atascado.

Júpiter permanece en Cáncer hasta el 30 de junio de 2026, lo que significa que toda la temporada primaveral sigue celebrándose dentro de uno de los tránsitos más solidarios que puede recibir este signo.