Estos signos del zodiaco sentirán cambios por el fin de Mercurio retrógrado

Hace varias semanas que Mercurio retrógrado ha marcado retrasos, cambios de planes y dificultades para comunicarse. Sin embargo, esto está por llegar a su fin y el planeta va a seguir con su curso directo el 23 de julio de 2026.

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Dado este evento es que se abrirán muchos proyectos profesionales. Estas últimas horas no deben ser tomadas como obstáculos, sino como una manera de poder prepararse para que la energía vuelva a fluir.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que sentirán cambios?

Géminis

Este es un signo que está regido por Mercurio por lo que experimentaron con mayor intensidad la retrogradación. En los últimos días pueden haber experimentado entrevistas aplazadas, respuestas que nunca llegaron o conversaciones laborales inconclusas.

Ahora se recomienda volver a contactar a antiguos reclutadores, actualizar su currículum y enviar nuevas solicitudes. Hay altas probabilidades de que oportunidades que parecían descartadas reaparezcan cuando menos lo espere.

Los problemas por los suministros y recompensas comenzaron a encender las emociones en Survivor México La Reliquia en Llamas. |ESPECIAL/TV AZTECA

Virgo

Luego tenemos a Virgo que también es gobernado por Mercurio por lo que deben haber sentido la necesidad de revisar cada detalle. Muchos han dedicado demasiado tiempo a perfeccionar su currículum, portafolio o carta de presentación sin dar el siguiente paso.

Es momento de confiar en la experiencia acumulada y dejar de esperar el momento perfecto. El fin de Mercurio retrógrado representa la oportunidad ideal para comenzar a enviar candidaturas.

Leo

Por aquí nos encontramos con Leo que tendrá una etapa favorable. La influencia del Sol fortalece la confianza, el liderazgo y la capacidad para destacar durante entrevistas, presentaciones o procesos de selección.

Es la oportunidad de cambios laborales que son muy importantes en tu carrera. La astrología recomienda asumir un papel más visible y no tener miedo de demostrar todo el potencial profesional.

Capricornio

Por último, tenemos a Capricornio que es un signo que se destaca por su disciplina y visión de largo plazo. Antes de que Mercurio vuelva a avanzar, este signo puede aprovechar para organizar certificados, actualizar referencias laborales, revisar contratos y preparar cuidadosamente cada solicitud de empleo.

Todo el trabajo previo realizado durante la retrogradación podría comenzar a dar resultados en las semanas posteriores.