¿Una Navidad sin novio? Mhoni Vidente revela los 2 signos que tendrán MALA SUERTE en el amor en lo que resta de noviembre

Mhoni Vidente lanzó sus predicciones sobre cuáles signos tendrán mala suerte en el amor en lo que resta de noviembre, así que si estabas pensando en pasarla en pareja, más vale que te prepares para las energías de los astros.

Según reveló la famosa astróloga en sus horóscopos mensuales, los signos más afectados serán Aries y Cáncer. Pero, ¿por qué tendrán todo en su contra para encontrar una nueva pareja? Esto fue lo que dijo:

ARIES: Un amor del pasado te buscará solo para incomodarte, así que será tu decisión dejarlo atrás e ignorarlo para que los próximos meses no se te compliquen.

Un amor del pasado te buscará solo para incomodarte, así que será tu decisión dejarlo atrás e ignorarlo para que los próximos meses no se te compliquen. CÁNCER: También será buscado por un amor del pasado, pero más por la estabilidad que da y no por amor verdadero. Así que, según Mhoni, lo mejor es no aceptarlo.

Y es que, a decir de la pitonisa cubana, las energías están a favor de otros signos, sobre todo después del 11 de noviembre, conocido como el “Día del Espejo”.

En ese sentido, habrá cinco signos del Zodiaco que recibirán bendiciones, energías positivas y abundancia . Según explicó en uno de sus videos de YouTube, estos son: Escorpio, Acuario, Aries, Cáncer y Libra. Sin embargo, esto no tiene que ver con el amor, sino con el beneficio económico y la prosperidad.

¿Qué hacer para atraer la suerte en el amor?

Si temes tener mala suerte en el amor, hay quienes realizan rituales para atraer energías románticas. Lo ideal es hacerlo al inicio de cada mes; en este caso, el 1 de diciembre.

X Mhoni Vidente reveló qué signos tienen suerte en noviembre

Para este ritual de canela y miel, solo necesitas dedicarle unos minutos. Según el sitio especializado Estar Mejor, los pasos son los siguientes:

Pon a calentar una olla con agua, 7 cucharadas de miel pura y 7 ramas o cucharadas de canela en polvo. Llévala al baño y toma una ducha de 7 minutos solo con agua, sin jabón. Después, vierte la mezcla tibia sobre tu cuerpo y deja que se seque por completo. Al final, enjuágate con agua y toma una ducha normal.

De esta manera, tus energías se limpiarán y tu cuerpo quedará listo para atraer el romance y abrirte al amor.