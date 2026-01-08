20 diseños de uñas squoval, la forma que le favorece a TODAS y te hará lucir sofisticada en la oficina

Existen muy pocos diseños de uñas considerados favorecedores para todo tipo de estilo de vida, gusto y forma de manos; las uñas squoval tienen este privilegio. Nos referimos a una forma de uña que es un híbrido porque su estructura es cuadrada pero sus bordes son redondeados.

A continuación te damos algunas ideas de cómo puedes llevar este estilo con mucha elegancia, pero adaptándolo a tus gustos personales.

20 diseños de uñas squoval, para que aproveches la forma de uñas más favorecedora

1. Tonos primaverales

Esta es una forma de uñas muy "universal", que se adapta a diferentes efectos, longitudes y colores. Puede ayudarte a dar la impresión de tener las manos más largas y, al mismo tiempo, sus bordes son suavecitos.

2. Uñas francesas y squoval a la vez

Aquí tenemos lo mejor de dos mundos: la sofisticación que caracteriza a las uñas francesas y lo favorecedor de las uñas squoval. Por si fuera poco este diseño incluye una tonalidad en tendencia, el 'butter yellow'.

3. Dark y elegantes

Si buscas un manicure elegante para la oficina, resulta una gran opción elegir el color negro y añadirle dibujos muy sutiles.

4. Uñas squoval con confeti

Elegir un tono sobrio no tiene que obligarte a que tu manicure sea completamente uniforme. Por ejemplo, en esta idea el tono se mantiene, pero en una de las uñas se añadió un efecto confeti para darle más vida al look.

5. Con efecto milky

No podíamos dejar fuera en estas ideas a un trend como el efecto "lechoso" en las uñas . Por cierto, una ventaja de la forma squoval es que no se atora tan fácilmente como la forma cuadrada y no tiende a ser tan frágil como la ovalada.

6. En tono nude

|Crédito: Instagram. @basictips.nails

Si quieres aprovechar la forma de uñas squoval para aparentar mayor longitud, una tonalidad nude puede mejorar muchísimo tus resultados. En este caso tenemos una manicura rusa, que empuja las cutículas al mínimo.

7. Azul marino con plata

Esta es otra forma muy original de llevar tonos oscuros y sobrios con un brillo inesperado. El fondo es azul marino, mientras el brillo está en pequeñas hojuelas color plata.

8. Uñas squoval en colores vivos

Si prefieres los tonos vivos y ya quieres sentirte en primavera, tenemos un ejemplo que mezcla tonalidades muy distintas pero con mucha sofisticación. Una de las claves es cómo se dejaron espacios sin color.

9. Con estampado de vaquita

|Crédito: Instagram. @barbsnailstudio

Volvemos al efecto milky, pero ahora con un estampado de vaquitas que está tan de moda desde hace ya varios meses. Al ser tonos neutros, sigue siendo muy apto para la oficina.

10. Puntas francesas con diseños florales

Esta es otra manera muy cool de llevar las uñas francesas con una forma squoval. Se incorporaron dibujos de flores que, aunque son amplios, también tienen tonos muy tenues.

11. Forma squoval en uñas francesas y con un twist

Una vez más, las uñas francesas comandando atención y siendo originales pero con mucha sutileza. Aquí simplemente hay algunas variaciones de líneas blancas, que incluso dan la impresión de mayor longitud.

12. Rojo y rosa SÍ pueden combinar

Existen reglas de la moda que se hicieron para romperse y tenemos que incluir aquella que no permite juntar los colores rosa y rojo. Como demuestra este manicure, sí se puede y se ve muy bien.

13. Tono chocolate

Este diseño es coqueto y llamativo, pero se hizo en una tonalidad que fácilmente puede combinarse con distintos outfits para la oficina.

14. Uñas squoval etéreas

|Crédito: Instagram. @ncsalonbali

Hay algo muy místico, delicado y típicamente femenino en este diseño de uñas squoval. Además, nos demuestra que se puede llevar esta forma aun con uñas cortas .

15. Con 'polka dots'

Esta es una excelente manera de incluir un patrón colorido en tu manicure pero de manera sutil y elegante.

16. Uñas con aerógrafo

|Crédito: Instagram. @rebeccapaintsnails

Aquí, dos tonalidades sobrias y la técnica del aerógrafo nos dan como resultado una manicura glamorosa y muy adecuada para un lugar de trabajo.

17. Con hoja de oro

|Crédito: Instagram. @lamamourad_phd.aesthetic

Nos fascinó este ejemplo porque realmente solo es muy pequeño el detalle de hoja de oro, pero cambia por completo el look completo.

18. Con animal print

Aunque pensamos en el animal print como algo muy llamativo, puede equilibrarse muy bien cuando se aplica sobre un fondo neutro, como en este ejemplo. Un detalle muy original es que las manchitas de este leopardo tienen brillo.

19. San Valentín en tus uñas

|Crédito: Instagram. @tessa.lyn.nails

Para que vayas preparando tu look de San Valentín te compartimos esta idea súper romántica, coqueta y sutil.

20. Tonos pastel y cromo

Esta es otra mezcla inesperada pero completamente efectiva: una combinación maestra de tonos pastel con una elegante línea plateada en efecto cromo.