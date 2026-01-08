45 ideas de peinados para cabello largo y suelto: los puedes usar casuales o en ocasiones especiales
Si quieres un look audaz, pero seguro, checas estos peinados para cabello largo que tienes que intentar, sobre todo si tienes una fiesta agendada
Aunque las fiestas ya pasaron, puedes mantener tu look para cabello largo y suelto del que tanto te esmeraste. En esta selección de 45 peinados te mostramos una variedad de opciones versátiles que pueden inspirarte a crear tu propio look.
De acuerdo con la revista de moda Vogue, llevar el cabello suelto nunca pasa de moda, y varias famosas como Jennifer Aniston y Kim Kardashian lo han demostrado a lo largo del tiempo. Algunos de los ejemplos que actualmente están de moda, según Glamour, son aquellos que tienen ondas, que parecen sencillos, pero esconden un estilo vibrante . Las siguientes propuestas son una combinación de estas características, con apuestas seguras para que nada te falle.
Una por una, las ideas de peinados para cabello largo y suelto que se ven hermosas
- Cabello liso con raya al centro: alísalo con plancha y marca una raya en el centro para un look elegante; combina con blazers o vestidos minimalistas y va con personalidades pulidas.
- Ondas suaves naturales: usa una plancha o rizador grande para ondas sueltas; perfecto con jeans y blusa ligera para un estilo casual bohemio.
- Beach waves deshechas: crea ondas ligeras con tenacillas o trenzas nocturnas; ideal con vestidos veraniegos o tops de encaje para un look relajado chic.
- Ondas de sirena: con plancha de triple barril consigue ondas en S definidas; queda precioso con outfits urbanos y tops con textura.
- Cabello lacio con volumen en puntas: alisa de medios a puntas y da volumen al final, combina con chaquetas de cuero para un estilo sofisticado casual.
- Ondas glam para ocasión especial: rizos definidos con rizador fino; va con vestidos largos o formales.
- Melena con flequillo suave: deja el cabello suelto y agrega flequillo ligero; combina con suéteres y pantalones de corte alto para un look moderno.
- Rizos naturales bien definidos: con mousse y difusor realza rizos sueltos; ideal con outfits bohemios o con estampados florales.
- Textura messy elegante: crea textura con spray salino y pasa los dedos para despeinar; excelente para brunch con vestido fluido.
- Ondas con accesorio de diadema: peina ondas sueltas y añade diadema; combina con vestidos románticos.
- Cabello lacio con puntas invertidas: usa cepillo redondo para giro en puntas; va con blusas estructuradas y pantalones elegantes.
- Suelto con raya lateral marcada: cambia la raya para más volumen en un lado; ideal con blazer oversize.
- Suave semi recogido con mechones adelante: toma la mitad superior y sujétala con clip; combina casual con camisetas básicas.
- Ondas grandes con brillo: riza con barril grande y aplica serum; perfecto para eventos nocturnos.
- Ondas con toque retro: crea ondas tipo vintage con tenacilla; combina con vestido de fiesta.
- Cabello con ligeros bucles sueltos: rizos flojos generosos para estilo relajado con jeans.
- Suelto pulido con brillo extra: usa aceite ligero para acabado sano; combina con blazer blanco.
- Melena con cowboy waves: ondas amplias con plancha; va perfecto con vestidos de verano.
- Cabello suelto con trenza frontal: toma una pequeña trenza del frente para detalle; combina con túnicas o caftanes.
- Ondas con horquillas decorativas: suelta ondas y coloca horquillas a un lado; ideal con outfits formales sencillos.
- Suelto con ondas profundas: rizos con volumen más marcado; elegante con vestidos largos.
- Cabello con textura de playa suave: spray texturizador y ligera torsión en mechones; ideal con ropa casual de verano.
- Suelto con clip estilizado atrás: recoge una sección con clip fashion; va con blusas satinadas.
- Ondas con hebillas metálicas: coloca hebillas pequeñas a los lados; combina con outfits de noche.
- Melena con acabado mojado: aplica gel ligero para look húmedo; combina con top negro elegante.
- Textura con volumen natural: con mousse y secador sin cepillo; perfecta con blazer casual.
- Ondas suaves con color degradado: si tienes balayage, resalta con ondas; ideal para eventos diurnos.
- Suelto con mini trenzas laterales: dos trencitas finas al frente; combina con estilo boho chic.
- Cabello con accesorios de perlas: ondas sueltas y horquillas de perlas; va con vestidos de encaje.
- Wide waves con raya al costado: grandes ondas con raya profunda; elegante con vestido midi.
- Cabello con volumen en raíces: usa mousse en raíces y deja suelto; combina con outfits urbanos.
- Suelto con media coleta decorada: toma media cabeza y adorna con lazo; va con looks románticos.
- Melena con mini twist frontales: torsiones pequeñas al frente; ideal con tops básicos y jeans.
- Ondas definidas con spray de brillo: riza y terminación con brillo; perfecto para cócteles.
- Suelto con flequillo cortina: deja suelto y peina flequillo cortina; va con looks street chic.
- Textura suave natural con accesorios florales: ondas sueltas y flores pequeñas; ideal para eventos al aire libre.
- Ondas largas con efecto flotante: riza desde mitad hacia abajo; combina con vestidos vaporosos.
- Melena con raya zigzag: crea parte zigzag y deja suelto; moderno con jeans y blazer.
- Suelto con ligero volumen lateral: peina con volumen a un lado; elegante con top satinado.
- Ondas con contraste de luz: textura con luces para dar dimensión; queda bien con outfits monocromáticos.
- Melena con centro suave y puntas onduladas: natural y fluido; ideal para looks casuales.
- Textura natural con accesorio metálico: suelta con clip metálico; combina con blusa elegante.
- Olas grandes con cabello suelto: ondas tipo S marcadas; va con vestidos largos.
- Suelto con toque desenfadado y accesorios finos: textura ligera y accesorios finos; combina con vestidos de noche.
- Melena con ondas y detalle lateral recogido: recoge un lateral con pasador; ideal con looks formales suaves.