45 ideas de peinados para cabello largo y suelto: los puedes usar casuales o en ocasiones especiales

Aunque las fiestas ya pasaron, puedes mantener tu look para cabello largo y suelto del que tanto te esmeraste. En esta selección de 45 peinados te mostramos una variedad de opciones versátiles que pueden inspirarte a crear tu propio look.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, llevar el cabello suelto nunca pasa de moda, y varias famosas como Jennifer Aniston y Kim Kardashian lo han demostrado a lo largo del tiempo. Algunos de los ejemplos que actualmente están de moda, según Glamour, son aquellos que tienen ondas, que parecen sencillos, pero esconden un estilo vibrante . Las siguientes propuestas son una combinación de estas características, con apuestas seguras para que nada te falle.

Una por una, las ideas de peinados para cabello largo y suelto que se ven hermosas

Cabello liso con raya al centro: alísalo con plancha y marca una raya en el centro para un look elegante; combina con blazers o vestidos minimalistas y va con personalidades pulidas.

Mira estos peinados para cabello largo y suelto.|(ESPECIAL/Pinterest)

Ondas suaves naturales : usa una plancha o rizador grande para ondas sueltas; perfecto con jeans y blusa ligera para un estilo casual bohemio.

: usa una plancha o rizador grande para ondas sueltas; perfecto con jeans y blusa ligera para un estilo casual bohemio. Beach waves deshechas : crea ondas ligeras con tenacillas o trenzas nocturnas; ideal con vestidos veraniegos o tops de encaje para un look relajado chic.

: crea ondas ligeras con tenacillas o trenzas nocturnas; ideal con vestidos veraniegos o tops de encaje para un look relajado chic. Ondas de sirena : con plancha de triple barril consigue ondas en S definidas; queda precioso con outfits urbanos y tops con textura.

: con plancha de triple barril consigue ondas en S definidas; queda precioso con outfits urbanos y tops con textura. Cabello lacio con volumen en puntas : alisa de medios a puntas y da volumen al final, combina con chaquetas de cuero para un estilo sofisticado casual.

: alisa de medios a puntas y da volumen al final, combina con chaquetas de cuero para un estilo sofisticado casual. Ondas glam para ocasión especial : rizos definidos con rizador fino; va con vestidos largos o formales.

: rizos definidos con rizador fino; va con vestidos largos o formales. Melena con flequillo suave: deja el cabello suelto y agrega flequillo ligero; combina con suéteres y pantalones de corte alto para un look moderno.

¿Te gusta alguno de estos peinados para cabello suelto?|(ESPECIAL/Pinterest)

Rizos naturales bien definidos : con mousse y difusor realza rizos sueltos; ideal con outfits bohemios o con estampados florales.

: con mousse y difusor realza rizos sueltos; ideal con outfits bohemios o con estampados florales. Textura messy elegante : crea textura con spray salino y pasa los dedos para despeinar; excelente para brunch con vestido fluido.

: crea textura con spray salino y pasa los dedos para despeinar; excelente para brunch con vestido fluido. Ondas con accesorio de diadema : peina ondas sueltas y añade diadema; combina con vestidos románticos.

: peina ondas sueltas y añade diadema; combina con vestidos románticos. Cabello lacio con puntas invertidas : usa cepillo redondo para giro en puntas; va con blusas estructuradas y pantalones elegantes.

: usa cepillo redondo para giro en puntas; va con blusas estructuradas y pantalones elegantes. Suelto con raya lateral marcada : cambia la raya para más volumen en un lado; ideal con blazer oversize.

: cambia la raya para más volumen en un lado; ideal con blazer oversize. Suave semi recogido con mechones adelante : toma la mitad superior y sujétala con clip; combina casual con camisetas básicas.

: toma la mitad superior y sujétala con clip; combina casual con camisetas básicas. Ondas grandes con brillo : riza con barril grande y aplica serum; perfecto para eventos nocturnos.

: riza con barril grande y aplica serum; perfecto para eventos nocturnos. Ondas con toque retro : crea ondas tipo vintage con tenacilla; combina con vestido de fiesta.

: crea ondas tipo vintage con tenacilla; combina con vestido de fiesta. Cabello con ligeros bucles sueltos : rizos flojos generosos para estilo relajado con jeans.

: rizos flojos generosos para estilo relajado con jeans. Suelto pulido con brillo extra : usa aceite ligero para acabado sano; combina con blazer blanco.

: usa aceite ligero para acabado sano; combina con blazer blanco. Melena con cowboy waves: ondas amplias con plancha; va perfecto con vestidos de verano.

Mira estos painados para cabello largo y suelto.|(ESPECIAL/Pinterest)