inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

45 ideas de peinados para cabello largo y suelto: los puedes usar casuales o en ocasiones especiales

Si quieres un look audaz, pero seguro, checas estos peinados para cabello largo que tienes que intentar, sobre todo si tienes una fiesta agendada

cabello largo y suelto peinados
Famosos como Jennifer Aniston y Kim Kardashian apuestan siempre por el cabello largo. |(Instagram @jenniferaniston)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Aunque las fiestas ya pasaron, puedes mantener tu look para cabello largo y suelto del que tanto te esmeraste. En esta selección de 45 peinados te mostramos una variedad de opciones versátiles que pueden inspirarte a crear tu propio look.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, llevar el cabello suelto nunca pasa de moda, y varias famosas como Jennifer Aniston y Kim Kardashian lo han demostrado a lo largo del tiempo. Algunos de los ejemplos que actualmente están de moda, según Glamour, son aquellos que tienen ondas, que parecen sencillos, pero esconden un estilo vibrante . Las siguientes propuestas son una combinación de estas características, con apuestas seguras para que nada te falle.

Una por una, las ideas de peinados para cabello largo y suelto que se ven hermosas

  • Cabello liso con raya al centro: alísalo con plancha y marca una raya en el centro para un look elegante; combina con blazers o vestidos minimalistas y va con personalidades pulidas.
painados cabello largo y suelto
Mira estos peinados para cabello largo y suelto.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Ondas suaves naturales: usa una plancha o rizador grande para ondas sueltas; perfecto con jeans y blusa ligera para un estilo casual bohemio.
  • Beach waves deshechas: crea ondas ligeras con tenacillas o trenzas nocturnas; ideal con vestidos veraniegos o tops de encaje para un look relajado chic.
  • Ondas de sirena: con plancha de triple barril consigue ondas en S definidas; queda precioso con outfits urbanos y tops con textura.
  • Cabello lacio con volumen en puntas: alisa de medios a puntas y da volumen al final, combina con chaquetas de cuero para un estilo sofisticado casual.
  • Ondas glam para ocasión especial: rizos definidos con rizador fino; va con vestidos largos o formales.
  • Melena con flequillo suave: deja el cabello suelto y agrega flequillo ligero; combina con suéteres y pantalones de corte alto para un look moderno.
painados cabello largo y suelto
¿Te gusta alguno de estos peinados para cabello suelto?|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Rizos naturales bien definidos: con mousse y difusor realza rizos sueltos; ideal con outfits bohemios o con estampados florales.
  • Textura messy elegante: crea textura con spray salino y pasa los dedos para despeinar; excelente para brunch con vestido fluido.
  • Ondas con accesorio de diadema: peina ondas sueltas y añade diadema; combina con vestidos románticos.
  • Cabello lacio con puntas invertidas: usa cepillo redondo para giro en puntas; va con blusas estructuradas y pantalones elegantes.
  • Suelto con raya lateral marcada: cambia la raya para más volumen en un lado; ideal con blazer oversize.
  • Suave semi recogido con mechones adelante: toma la mitad superior y sujétala con clip; combina casual con camisetas básicas.
  • Ondas grandes con brillo: riza con barril grande y aplica serum; perfecto para eventos nocturnos.
  • Ondas con toque retro: crea ondas tipo vintage con tenacilla; combina con vestido de fiesta.
  • Cabello con ligeros bucles sueltos: rizos flojos generosos para estilo relajado con jeans.
  • Suelto pulido con brillo extra: usa aceite ligero para acabado sano; combina con blazer blanco.
  • Melena con cowboy waves: ondas amplias con plancha; va perfecto con vestidos de verano.
painados cabello largo y suelto
Mira estos painados para cabello largo y suelto.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Cabello suelto con trenza frontal: toma una pequeña trenza del frente para detalle; combina con túnicas o caftanes.
  • Ondas con horquillas decorativas: suelta ondas y coloca horquillas a un lado; ideal con outfits formales sencillos.
  • Suelto con ondas profundas: rizos con volumen más marcado; elegante con vestidos largos.
  • Cabello con textura de playa suave: spray texturizador y ligera torsión en mechones; ideal con ropa casual de verano.
  • Suelto con clip estilizado atrás: recoge una sección con clip fashion; va con blusas satinadas.
  • Ondas con hebillas metálicas: coloca hebillas pequeñas a los lados; combina con outfits de noche.
  • Melena con acabado mojado: aplica gel ligero para look húmedo; combina con top negro elegante.
  • Textura con volumen natural: con mousse y secador sin cepillo; perfecta con blazer casual.
  • Ondas suaves con color degradado: si tienes balayage, resalta con ondas; ideal para eventos diurnos.
  • Suelto con mini trenzas laterales: dos trencitas finas al frente; combina con estilo boho chic.
  • Cabello con accesorios de perlas: ondas sueltas y horquillas de perlas; va con vestidos de encaje.
  • Wide waves con raya al costado: grandes ondas con raya profunda; elegante con vestido midi.
  • Cabello con volumen en raíces: usa mousse en raíces y deja suelto; combina con outfits urbanos.
  • Suelto con media coleta decorada: toma media cabeza y adorna con lazo; va con looks románticos.
  • Melena con mini twist frontales: torsiones pequeñas al frente; ideal con tops básicos y jeans.
  • Ondas definidas con spray de brillo: riza y terminación con brillo; perfecto para cócteles.
  • Suelto con flequillo cortina: deja suelto y peina flequillo cortina; va con looks street chic.
  • Textura suave natural con accesorios florales: ondas sueltas y flores pequeñas; ideal para eventos al aire libre.
  • Ondas largas con efecto flotante: riza desde mitad hacia abajo; combina con vestidos vaporosos.
  • Melena con raya zigzag: crea parte zigzag y deja suelto; moderno con jeans y blazer.
  • Suelto con ligero volumen lateral: peina con volumen a un lado; elegante con top satinado.
  • Ondas con contraste de luz: textura con luces para dar dimensión; queda bien con outfits monocromáticos.
  • Melena con centro suave y puntas onduladas: natural y fluido; ideal para looks casuales.
  • Textura natural con accesorio metálico: suelta con clip metálico; combina con blusa elegante.
  • Olas grandes con cabello suelto: ondas tipo S marcadas; va con vestidos largos.
  • Suelto con toque desenfadado y accesorios finos: textura ligera y accesorios finos; combina con vestidos de noche.
  • Melena con ondas y detalle lateral recogido: recoge un lateral con pasador; ideal con looks formales suaves.
Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO