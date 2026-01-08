El mensaje que lanzaron sobre Bruce Willis tras versión de su muerte

Mientras aún resuenan los rumores que daban cuenta sobre la muerte del actor Bruce Willis, la que se ha apoderado de la atención en las últimas horas es su hija mayor, Rumer Willis . Un posteo de la también actriz alimenta nuevas polémicas en torno a sus decisiones de vida.

No quedan dudas de que las redes sociales son el mejor canal de comunicación y conexión que los famosos poseen con sus seguidores. Sin embargo, no todo lo que se publica en estas plataformas despierta la aceptación de los internautas por lo que las críticas siempre están presentes.

¿Qué posteo hizo la hija de Bruce Willis?

A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Bruce Willis compartió un video y un mensaje dirigido directamente “para los haters”. En este sentido, Rumer Willis se muestra en las imágenes amamantando a su pequeña hija y con una mirada desafiante a la cámara.

“Feliz Año Nuevo para todos, excepto para quienes están inconformes con amamantar en público. 2026 puede educarte”, escribió la actriz en el posteo que tuvo una sola finalidad, cargar contra quienes la critican por darle el pecho a su hija en público.

¿Cómo reaccionaron las redes al posteo de Rumer Willis?

La hija mayor de Bruce Willis ya ha sido criticada anteriormente por amamantar a su hija en público y promover esta práctica. Es por eso que el video compartido en sus redes sociales vino a reforzar que seguirá con esa idea de vida pese a lo que opinen los demás.

Como era de esperar, la publicación de Rumer Willis dio lugar a diversas reacciones en la plataforma digital. Mientras muchos apoyaron a la actriz con sus likes y comentarios, otros internautas deslizaron opiniones como “La lactancia materna no es incómoda... lo que es incómodo es que la mayoría de las mujeres que amamantan desprecian a las mujeres que se alimentan con biberón”, “Quieres respeto, entonces respeta a los demás que no quieren ver esto”, “Es la lactancia materna para su beneficio o el de ella” y “Pero por qué tienes que hacer de inmediato un comentario de odio para los enemigos”.