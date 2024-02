Humberto Zurita habla sobre el encuentro de Stephanie Salas y Luis Miguel

¿Qué Luis Miguel elogió la gran labor que Stephanie Salas hizo como madre soltera de Michelle Salas? El episodio ocurrió durante la boda de la joven en la Toscana, aunque es Humberto Zurita, actual pareja de Stephanie quien lo relata.

¿Qué dijo Humberto Zurita?

En charla con algunos medios, entre ellos Ventaneando, Humberto Zurita declaró que “sí, se lo dijo, ella me lo platicó, yo no estaba ahí pero le dijo ‘has hecho un gran trabajo’, ¿qué bonito no? Qué bonito que te encuentres con una persona con la que estuviste, con la que tuviste una hija y que esa persona que tenía tiempo sin verte te reconozca el gran trabajo”.

Te puede interesar: ¡Cristian Castro regresó a México para anunciar una gira junto a Yuri!

“A mí me enamoró eso de ella. Qué interesante que ella solita haya levantado a esas dos niñas tan hermosas y que son tan talentosas”, aseguró Humberto Zurita.

También te puede interesar: Karol G se despidió de CDMX con una maravillosa sorpresa, ¿qué pasó?

¿Humberto Zurita elogió a Stephanie Salas?

El propio Humberto se deshizo en elogios para con Stephanie. “Haberme encontrado ahora a Stephanie es un regalo, si yo pudiera decirlo, sería como si Christian todavía me estaría cobijando y me dijera: ‘Te voy a encargar con esta niña porque te vas a portar bien’, y sí me estoy portando bien”.

“Es una mujer muy íntegra, muy completa, o sea, una mujer que educa a dos mujeres, que es tan complicado y, además, casi sola. Creo que con Camila estuvo casada como ocho años, pero bueno, después de ocho años ella siguió educándola y Camila tiene a su papá también, pero bueno, eso la fortalece mucho frente a mí”, recalcó.

Te puede interesar: Daniel Bisogno se mantiene hospitalizado, ¿cómo se encuentra?

“Es una gran mujer, una mujer que sabe llevar por el buen camino a sus dos hijas es una gran mujer. Yo quería esa estabilidad, no quería andar suelto y ahí viendo qué, sino encontrar otra vez la estabilidad emocional”, añadió.