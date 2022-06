Humberto Zurita habla de su personaje en la serie El Galán.

Humberto Zurita vino para contarnos todo de su nueva serie “El Galán”.

El primer actor Humberto Zurita visitó esta tarde el foro de Ventaneando para hablar de “El Galán”, la nueva serie de Star Plus que busca romper estereotipos y donde además comparte créditos con su hijo Sebastián Zurita.

Pati Chapoy le preguntó cómo había surgido la idea de hacer esta serie, Zurita declaró que desconocía cómo se les ocurrió a los productores; sin embargo, cuando le llevaron el guion le recordó a los actores americanos que se “ríen de sus propias carreras”, lo cual le gustó mucho por el hecho de desmitificar la imagen del galán.

El que fuera galán de telenovelas en los años 80 y 90, declaró que anteriormente estaba muy estereotipada esta figura sin importar el talento, incluso aseguró que a él le costó trabajo convertirse en el guapo de los melodramas porque venía de hacer teatro.

“Había unos que eran galanes. Yo creo que yo no cumplía esos cánones del galán, no, de 1.85, mama…, guapo, acá…”, recalcó.

“Creo que, creo que cada ser humano, pues mira, en gustos se rompen géneros, no, no tenemos porque creer que la belleza es determinada por alguien, en eso creo yo, pero, y luego ¿qué es un galán? Pues yo pienso que es una persona que es amable, que es generoso, que está bien educado”, dijo el actor sobre lo que para él es un galán, más no lo que representaban en las novelas que hacían anteriormente donde trataban mal a las mujeres.

Te puede interesar: ¿Humberto Zurita está en busca de un nuevo amor? Él nos respondió.

El actor mexicano también reveló que le dio gusto ver a su hijo interpretándolo a él de galán, no obstante, señaló que su hijo se la pasa burlándose de él por la forma en la que actuaban anteriormente, pues a su consideración todo parecía sobreactuado.

“Yo creo que el escritor sí intentó hacerle un homenaje a las telenovelas porque se lo merecen. Mi vida, mi carrera me guste o no, venga de donde yo venga porque no importa de dónde yo venga sino a dónde vas pues se debe a las telenovelas”, añadió.