Imelda Garza revela el nombre de la persona que podría estar amenazando a Maribel Guardia

En días pasados se llevó a cabo la misa que Imelda Garza Tuñón le hizo a Julián Figueroa, su esposo, por su segundo aniversario luctuoso.

¿Qué dijo Imelda Garza?

En charla con diversos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando , Imelda Garza Tuñón reveló que Maribel le regaló un muñequito a José Julián y es con el que duerme:“Es el muñequito de su papá y tiene los ojos muy grandes, está muy bonito”.

Imelda Garza insiste: “Es falsa la firma de Julián Figueroa en testamento” [VIDEO] Imelda Garza insiste en que es falsa la firma que calza en el testamento que supuestamente dejó Julián Figueroa, pero no desea la cárcel para nadie.

Te puede interesar: Padre de Valentina Gilabert revela los planes de la modelo tras la agresión física que sufrió

“Recordamos hoy a Julián, estuvo muy bonita la celebración, dijimos algunas anécdotas”, agregó.

¿Ella nunca amenazó a Maribel Guardia? En otros temas, Imelda insistió en que nunca ha amenazado a Maribel Guardia, quien, como se sabe, la denunció por violencia familiar y libra una batalla por la custodia de su hijo.

“No, no soy yo y la persona que se atreva a hacerlo me molestaría bastante porque es la abuela de mi hijo. De mi parte no ha sido ni de parte de nadie de mi familia”, dijo Imelda Garza Tuñón.

Te puede interesar: Michelle Vieth recuerda el daño que le causó la filtración de video íntimo

“Con las (amenazas) que yo he recibido no puedo asegurarles que vienen de esa parte, pero dicen muchas cosas que coinciden, pero sí sé cómo se llama la persona que los envía porque no solamente me las están enviando a mí, se las están enviando también a otra amiga y a su mamá”, agregó.

¿Quién está amenazado a Maribel Guardia?

“Se llama Nabila León Orantes, desde el 6 de febrero me están llegando amenazas de ella”, dijo Imelda Garza Tuñón, al tiempo que negó haber amenazado a Nagibe Abbud, quien asegura que le ha mandado mensajes diciendo que “le rosearía la cara con ácido”.

“Cualquiera puede crear cuentas falsas o algo así, no me parece que sea padre y no me parece que sea bonito vivir con terror. Yo viví con bastante terror al principio de esto”, finalizó.