⁠Imelda Tuñón mostró las pruebas de que salió limpia en los exámenes toxicológicos

La lucha legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón no cesa, pues las autoridades decidieron otorgarle la custodia temporal del pequeño José Julián a la actriz costarricense, por un periodo de 90 días más.

Recordemos que, las razones que orillaron a Maribel Guardia a proceder legalmente contra su nuera fueron sus presuntas adicciones al alcohol y las drogas, motivo por el que Imelda Tuñón tuvo que realizarse una serie de pruebas toxicológicas.

Exponen falta de compromiso de Imelda Tuñón en compromisos laborales [VIDEO] En exclusiva, la maestra de canto de la actriz compartió su experiencia de trabajar con la joven que se encuentra en medio de la batalla legal por la guardia y custodia de su hijo.

¿Imelda Tuñón mostró los resultados de sus pruebas?

Ante los señalamientos en su contra, Imelda Tuñón publicó en sus historias de Instagram los resultados de las pruebas toxicológicas que le realizaron y los acompañó con un mensaje para su suegra.

Te puede interesar: Julián Figueroa no quería que Maribel Guardia criara a su nieto, aseguran

“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas. ¿Maribel, hasta cuándo vas a parar? ¿Hasta destruir mi imagen? ¿Hasta que dejes huella permanente en mi hijo?”, cuestionó Imelda Tuñón a Maribel Guardia.



“Ya están las pruebas con las autoridades, las toxicológicas y periciales psicológicas, ¿ahora qué sigue? Yo no soy Julián, mi hijo no es Julián. #MaribelVicaria No eres Dios”, cerró Imelda su mensaje.

¿Qué decían los exámenes toxicológicos? Imelda Tuñón adjuntó un par de imágenes con los resultados de las pruebas a las que se sometió el pasado 23 de enero, y que arrojan resultados negativos a:

Cocaína

Cannabinoides

Anfetaminas

Metanfetaminas

Opiaceos

Benzodiacepinas

¿Qué dijo Maribel Guardia en su conferencia de prensa?

El día de ayer, Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que Imelda Tuñón tiene problemas con el alcohol y las drogas, dijo tener experiencia en eso, porque su hijo era adicto.

También te pude interesar: ¿Imelda Tuñón podría ir al psiquiátrico por culpa de Maribel Guardia?

“Es una enfermedad, tanto el alcoholismo como las drogas, es muy triste. En el caso de Imelda, aparte es bipolar. Si cruzas eso con alcohol y drogas, es una bomba de tiempo”.

¿No es suficiente el amor para que Imelda se haga cargo de su hijo?

Maribel Guardia también reflexionó y dijo que no basta con amar a los hijos, “hay que protegerlos, cuidarlos. Tristemente, Imelda no lo ha hecho”.

“Un día que el niño subió a saludar a su mamá, abrió la puerta y había dos hombres acostados con ella. Ella después dijo que eran gays, pero no importa, un niño no tiene que ver eso”, finalizó.