¿Yeri Mua terminó con Sai por dar likes a otras mujeres? Esto es lo que realmente pasó

¡Ay, manas! El drama no descansa ni un solo día en el mundo de los influencers, y esta vez la protagonista es nada más y nada menos que Yeri Mua, la Bratz veracruzana, quien en pleno live de TikTok soltó la bomba: terminó con Sai, el cantante colombiano con quien andaba bien pegada… ¿La razón? ¡Porque el muchachito se puso a darle likes a otras mujeres! Yeri no se aguantó y lo mandó a volar con todo y su carita de víctima. Aquí te contamos el chismecito completito.

“¡El que sigue!”: Yeri Mua pone fin a su relación en vivo

Imagínate estar scrolleando tranquila por TikTok y que te aparezca Yeri Mua diciendo EN VIVO que terminó con su novio porque andaba de coqueto en redes. Pues eso pasó. La influencer y cantante mexicana dejó claro que ya está cansada de estar con alguien que le haga dudar de ella. Según sus palabras, ya había hablado con Sai sobre lo que le molestaba y aun así el hombre repitió el error. Resultado: ¡cancelado!

Pero espérate, que eso no fue todo. Como buena reina del chisme, Yeri soltó varias joyitas:

“Yo ya sé cómo son… siempre que quieran detonar yo voy a estar disponible, pero ya no me voy a quedar con alguien que me haga sentir insegura.”

Sass y dignidad al 100, mi ciela.

Sí, sí, a Yeri Mua le encantan los chacales tatuados, con cadena y flow calle, eso no es secreto para nadie. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es permitir faltas de respeto. Ella misma dijo que aunque le sigan gustando los malotes, ya no está para aguantar hombres que la hagan dudar de su valor.

Y mientras Yeri andaba liberada en su live, Sai, con carita de perrito triste, subió una historia diciendo que no entendía por qué lo terminó sin hablarle antes, y que se enteró como todos: por redes. ¡Ay, Sai! Cuando tenías oro en las manos…

Yeri Mua volvió a demostrar por qué es la reina del chisme digital. Terminó con Sai EN VIVO, con uñas largas, voz firme y cero dudas. Le puso punto final a una relación que ya no la hacía sentir segura, dejando claro que, aunque le sigan gustando los chacales, ahora sólo se queda con quienes la valoren como la reina que es. ¡Detonó soltería y dignidad, manas!