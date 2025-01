Imelda Tuñón revela fuerte razón por la que no quiere que su hijo viva en casa de Maribel Guardia

A punto de cumplirse los 10 días para que la Fiscalía correspondiente investigue la denuncia por violencia familiar que Maribel Guardia interpuso en contra de su nuera, Imelda Garza Tuñón, y por lo cual su pequeño hijo José Julián se quedó en su resguardo, los abogados de la joven madre se alistan para dar la batalla y lograr que el niño le sea devuelto, pues argumentan que todo el proceso estuvo lleno de irregularidades.

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón? “Vamos a pedir la revocación de las medidas de protección para que yo pueda ejercer mi derecho de patria potestad con mi hijo”, declaró Imelda Garza Tuñón.

“Para mí sí es una sorpresa que se haya suscitado esta denuncia, sobre todo sin una notificación previa. No se me leyeron mis derechos y se me llevó, yo no sabía en qué calidad iba para la Fiscalía de Delitos de Menores, simplemente me subieron a una patrulla con mi hijo menor de edad y fue algo muy traumático”, agregó.

“No tuve la asesoría legal pertinente, retiraron a mi hijo sin abogado presente, tampoco se me notificó que el niño había entregado a nadie. Yo de todo esto me entero por los medios de comunicación sin haber tenido derecho a realizar pruebas porque si no se me hicieron pruebas, ¿cómo es posible que estén haciendo declaraciones tan fuertes en mi contra?”, recalcó Imelda Garza Tuñón.

¿Qué dijeron sus abogados?

“Imelda no tendría por qué estar defendiéndose porque es el principio de presunción de inocencia. Después se empezaron a realizar las acciones competentes, los estudios y pruebas suficientes para poder acreditar que no es real lo que se está haciendo e incluso, solicitando por parte de Imelda los actos de investigación que no se hicieron de manera debida en el momento en que sustraen indebidamente a su hijo”, dijo uno de sus abogados.

“Pericial en psicología y toxicológico habrían sido los principales que no se hicieron, la tuvieron retenida, lo único que le hacen es firmar sus derechos a reserva de declaración y la sacan sin poder tener acceso a su hijo y a nadie. Intentaron que un Ministerio Público supliera las facultades de un juez de lo familiar, lo cual no podía ser posible”, agregó.

¿Teme Imelda que Maribel Guardia la meta a la cárcel?

La denuncia de Maribel Guardia apela a la pena de prisión de 1 a 6 años que amerita el delito de violencia familiar del que acusa a Imelda, también la pérdida de la tutela del menor. ¿Teme Imelda que el conflicto por el menor pueda llegar a ese grado?



“No creo que Maribel tenga las intenciones, no creo que sea cierto esto de que me quiere meter a la cárcel, ni tampoco creo que ella esté realmente pensando en quitarme la custodia de mi hijo, porque yo sé que ama a José Julián y si tanto lo ama no haría algo para lastimar a su mamá porque cuando tú lastimas a la madre de alguien, no quieres a esa persona”, sentenció la nuera de Maribel.

¿Por qué no quiere que su hijo viva con Maribel Guardia?

Esta es una de las razones por la cual Imelda quiere recuperar a su hijo a toda costa: “Yo me siento completamente competente para desempeñar mi papel como madre, desde noviembre estoy planeando la manera de independizarme completamente de la casa de Maribel, sobre todo porque se van a cumplir 2 años del fallecimiento de Julián y necesito expandirme como ser humano, como persona, acercarme a mi hijo en esta convivencia que es tan necesaria entre nosotros dos”.

“Quiero tener la oportunidad de criar a mi hijo, inculcarle los valores que me inculcaron a mí para que sea una persona de bien el día de mañana y no quisiera que se impregne de este tipo de malos hábitos, se puede decir, en donde para salirse con la suya hay que difamar a una persona y hay que atacar a una persona. No quiero que esto quede en su cabeza de siete años y que el día de mañana él se vaya a conducir como un hombre que hace este tipo de cosas para poder salirse con la suya. Yo no puedo permitir que mi hijo crezca en un ambiente en donde se difama a la gente”, finalizó.