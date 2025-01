Nieto de Maribel Guardia se convierte en heredero de Joan Sebastian

En charla exclusiva con el abogado Cipriano Sotelo, el letrado nos reveló que José Julián, nieto de Maribel Guardia, ya está inscrito en la sucesión testamentaria del finado Joan Sebastian.

¿Qué dijo el abogado al respecto? Al preguntarle si la muerte de Julián Figueroa afectó la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, el abogado reveló que “desde el punto de vista jurídico tuvimos que suspender el procedimiento en México, eso nos sirvió para avanzarle al de Estados Unidos”.

Te puede interesar: María Itatí, hija de Itatí Cantoral debuta en el mundo del modelaje

Estas son todas las acusaciones de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón [VIDEO] Son varias las acusaciones que realizó Maribel Guardia a Imelda Tuñón, tema por el cual tiene la custodia provisional del pequeño José Julián.

“En el de México se quedó en stand by, en lo que se abría la sucesión de Julián, se determinaba quién sería su heredero universal, ya un juez dijo que va a ser su hijo, se queda como representante la mamá y creo que Maribel, Marco Chacón están con toda la disposición y eso nos ha permitido que ahora en México se retome el procedimiento que había estado en stand by, pero no perdimos nunca el tiempo, ese tiempo lo ocupamos para tratar de resolver la problemática que teníamos en Estados Unidos y mira, tal parece que Joan Sebastian nos está ayudando desde donde está, está pretendiendo que su familia esté en mejores términos y hoy parece que ya se está logrando”, recalcó el abogado.

¿Afecta el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón a la sucesión testamentaria de Joan Sebastian?

“No se altera absolutamente nada, los problemas legales o personales que pudiera tener cualquiera de los coherederos, en este caso Julián, a través de su representante del niño que es Marco Chacón, no influye en lo absoluto en el juicio de Joan Sebastian.

El trámite continua normal. Todos conocemos a la señora Maribel, siempre ha sido muy respetuosa, ella, incluso pocas veces participa en los temas de la sucesión porque dice que Julián era el hijo de Joan Sebastian, no ella”, agregó el abogado.

Te puede interesar: Así rinde homenaje Edith Márquez a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel

“Maribel y Marco merecen todos mis respetos, son personas íntegras y creo que su vida pasada habla de ellos mismos, la ley no permite que sea el papá de un menor quien sea su representante legal en una sucesión porque la propia ley considera, no nosotros, la ley, considera que cuando participa un adulto puede tener un interés contrario al de el menor. Si la voluntad del heredero es dejarle al niño, no a la mamá, entonces la mamá no puede disponer de los bienes del niño”, sentenció.



“(Marco) Es su representante legal, pudiera variar cuando surja una causa grave y un juez así lo determine, por ejemplo, que Marco tuviera algún padecimiento o actividades que le impidieran cumplir con esa obligación, el podría acudir a un juez y decir: ‘Quiero que me remuevan del cargo porque no puedo desempeñarlo’. Pero no puede la mamá pedirle al juez que cambien al representante legal”, finalizó.