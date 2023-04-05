Todo lo que ha pasado con la impugnación del testamento de Juan Gabriel.

En el afán de impugnar el testamento que Juan Gabriel dictó el 5 de junio de 2014 y en el que su hijo Iván Aguilera aparece como heredero universal, ahora se busca sumar a la causa a su hermano, Joan Aguilera quien, por cierto, en noviembre de 2021 se vio envuelto en un escándalo por una riña con su hermano menor, Jean Aguilera, la esposa de éste y su madre, Laura Salas.

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Gustavo Herrera Torres, abogado que impulsa el caso, confirma que para incluir a Joan en dicho proceso, ya está en contacto con su suegra Malaica Valiente, quien es por cierto la administradora de La Consentida, la casa de Acapulco que en vida, Juan Gabriel heredó a Joan.

Y, me comentó que iba a platicar con Joan Gabriel para ver si tenía interés en iniciar, también las acciones legales correspondientes

¿Cuál es el argumento para la impugnación?

Herrera, confirma que uno de los principales argumentos de la posible impugnación, será la hipótesis de que el día que se dictó el testamento, ante el notario número 52 de Cancún, Quintana Roo, Javier Jesús Rivero Ramírez, Juan Gabriel no estaba en dicha localidad, sino en la Ciudad de México.

Hay pruebas documentales, testimoniales, donde Juan Gabriel Aguilera Valadez estaba en la Ciudad de México con el dentista

Herrera, también busca que Joan Aguilera denuncie el primer testamento que Juan Gabriel dictó en 1993, donde sí incluía a sus cuatro hijos como herederos; aunque como este programa lo mostró en otra entrega, dicho documento quedó anulado al destaparse el del 2014 y tramitarse la sucesión testamentaria a cargo de la albacea, Guillermo Pous.

En ese testamento, dice que tiene cuatro hijos, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Joa Gabriel y Jean Gabriel

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Herrera, está al tanto de que Alberto Aguilera Salazar, alias el Junior, quien siempre se ha ostentado como hijo legítimo de Juan Gabriel, aunque nunca fue reconocido, ha iniciado su propia impugnación al testamento de 2014. Aunque el proceso está detenido por falta de recursos.