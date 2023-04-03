Paquita la del Barrio se despidió así de la Feria de Texcoco.

Tal como lo anunció, Paquita la del Barrio se despidió del Palenque de la Feria de Texcoco, este fin de semana, donde reapareció después de una crisis de salud, debido a una úlcera estomacal y dolores de ciática. Que la hicieron cancelar una reciente presentación, en la que fue suplida por Ana Bárbara, en un sillón que le fue adecuado para tener movilidad en el redondel, la cantante se ganó al público con estas palabras.

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Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1947 hasta el 2023, pero sus aplausos esos los traigo aquí, esos se van conmigo hasta la tumba

La sorpresa de la noche fue la aparición de su hermana, Viola Dorantes, para celebrar junto con otros miembros de su familia, el cumpleaños número 76 de Paquita en pleno ruedo.

Hermana quiero desearte lo mejor en este día, que Dios te bendiga, tú sabes que Dios te tiene algo más especial y espero que muy pronto te recuperes en todo y por todo. -Muchas gracias pues…. Como pude les cumplí, aunque no me gusta trabajar así, pero la vida es así, la vida nos cobra todo

¿Qué reconocimientos recibió Paquita la del Barrio?

Y cómo pocas veces se ha visto, ambas compartieron micrófono. Pese a que todo el concierto permaneció sentada, Paquita hizo todo el esfuerzo para bailar con uno de sus admiradores.

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Luego, fue coronada por Antonio Castro Zavala, presidente del paseo de las estrellas de Las Vegas Nevada, como la reina internacional de los migrantes y también, recibió la presea del Rey Poeta por parte del patronato de la Feria de Texcoco. Al finalizar, Paquita prefirió no hablar con la prensa.