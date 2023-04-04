EN EXCLUSIVA: Tristan pudo restaurar su relación con su padre Yahir.

Tristan Yahir Othon Fierro, hijo de Yahir se abrió de capa y en exclusiva para Ventaneando, confirma que ya tuvo un acercamiento con su papá, del que estuvo distanciado por un largo tiempo. Fue en el cumpleaños del cantante, el pasado 21 de marzo, cuando la relación padre e hijo quedó restaurada.

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Yo estaba bien agüitado, bien triste, porque era el primer año en que no me contestaba el cel, quería darle, yo quería felicitarlo y fue el primer día que hablé con él en vario tiempo, en vario tiempo no sé, en un año, año y medio más o menos y me dijo ‘¿Cómo estás?, ya vi que andas haciendo cosillas y todo…’ berrie, berrie, me puse a llorar bien…, llorando fue toda la llamada, le platiqué llorando y le dije ‘Papá, es que te quiero abrazar’

Yo quiero una relación con mi papá, yo la quiero desde que nací, hasta que me muera, porque es mi papá y lo adoro con todo mi corazón y siempre he dicho que es mi héroe. No es que no me apoye, es que yo decidí tomar un camino diferente

Y, es que en los últimos años Tristan se ha enfrentado a las adicciones, no obstante, asegura que hoy por hoy está sano y limpio, pues se dio cuenta de su error y decidió retomar el camino, mismo que apunta a seguir los pasos de su padre.

Yo no puedo darme el lujo de estar levantándome tarde, de ser un indisciplinado como lo era y aparte estar en sustancia, al contrario, yo quiero ser un músico y estoy luchando por ser un músico y poco a poco lo voy a lograr y, se está logrando. Esos problemas yo los dejé atrás y es algo ahorita que no me causa ningún conflicto

¿Por qué se distanció de su papá?

Uno de los motivos de distanciamiento entre Yahir y su hijo, Tristan, fue el contenido para adultos que el joven compartía para una plataforma digital. Pero, qué fue lo que lo orilló a hacer tal acción, él propio lo comparte en exclusiva con Ventaneando.

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Surgió por el simple y sencillo hecho de que yo tenía que sobrevivir, o sea yo no tenía donde vivir, no tenía con que pagar deudas y de repente yo dije ‘Sabes qué, yo estoy seguro de mí mismo que lo voy a hacer, lo voy a hacer un rato’ eso fue un pequeño impulso y yo no es que diga que esté mal o bien…

Tristan, está consciente de la reacción de su papá tuvo ante este hecho.