INAPAM: ¿Qué adultos mayores dejarán de tener descuentos en su tarjeta?

Desde hace mucho tiempo, los abuelitos de nuestro país, obtienen ciertos beneficios al tramitar su tarjeta INAPAM, con la que son acreedores a descuentos que podrían ayudarlos en su día a día. Sin embargo, ahora se ha revelado que ciertos adultos mayores, ya no tendrán estos descuentos con su tarjeta.

Cabe recordar que, con esta tarjeta los adultos obtienen ciertos beneficios por ser parte de una población vulnerable. En dinero físico, los adultos mayores de 65 años y más reciben cada dos meses 4,800 pesos, a través de la famosa Pensión del Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del gobierno de México.

Los descuentos se plasman en el transporte público, restaurantes, pastelerías, tiendas de ropa, autobuses, hoteles, ópticas, supermercados y farmacias.

¿Qué adultos mayores dejarán de tener descuentos en su tarjeta INAPAM?

Básicamente, quienes no hayan renovado su tarjeta o quienes no tengan este elemento, no podrán disfrutar de los descuentos. Y si no se cuenta con las siguientes especificaciones, entonces se tendrá que renovar su credencial del INAPAM: Tarjeta del Bienestar, Credencial de Sedesol, Credencial de color azul, Credencial con la frase “Gente Grande” y Tarjeta con el escudo del gobierno federal del lado derecho y la imagen de Vivir Mejor.

Los requisitos para renovar o tramitar la tarjeta son: tener 60 años cumplidos, poseer el acta de nacimiento, tener una Clave Única de Registro de Población (CURP), contar con un Comprobante de Domicilio no mayor a seis meses de antigüedad y adjuntar 3 fotografías tamaño infantil de frente a color o en blanco y negro.

Pensemos que todos los años se va actualizando la lista de beneficios a la que pueden acceder los adultos mayores. Incluso, este año se han anunciado nuevos servicios gratuitos para este programa. Por ejemplo, quien lo requiera puede tomar una consulta en la Clínica de la Memoria o tomar capacitaciones para la inclusión en el mundo de la tecnología y demás actividades recreativas.