VIDEO: Cacha a su esposa teniendo relaciones sexuales con indigente.

Un hombre brasileño descubrió a su esposa siendo infiel con un indigente cerca de Jardim Roriz, Brasilia.

Se trata de Eduardo Alves, un entrenador físico que cachó a su pareja dentro de un coche engañándolo, acto que quedó inmortalizado por las cámaras aledañas del lugar.

La mujer salió a ayudar al indigente, pero terminaron teniendo relaciones sexuales dentro de la Escuela Primaria Parroquial.

Al percatarse de que su esposa se estaba tardando demasiado, Eduardo Alvez decidió salir a buscarla para asegurar que todo estuviera bien, pero se llevó una devastadora sorpresa cuando se asomó al coche estacionado en una calle.

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Joven descubre infidelidad con su pareja

En el video, que comienza a circular por todas las redes sociales, se puede ver al hombre tocar desesperado las puertas del automóvil, para después tener una pelea a golpes con el indigente en el suelo. Posteriormente, llamó a las autoridades tras pensar que se trataba de una violación.

Una vez que llegaron las autoridades, la mujer confesó que no fue una violación, sino que ella recibió ‘un mensaje de Dios’ para ayudar al sujeto en situación de calle.

Según la susodicha, el indigente le recordó a su esposo y a Dios, pero después de negarse a darle dinero, ella lo abrazó y pasaron a las caricias.

En el video también se puede ver que el esposo se lleva las manos a la cabeza una y otra vez, como si el engaño fuera una de las cosas más traumáticas de su vida.

Según los primeros informes, el indigente ya fue liberado, y Eduardo decidió apoyar a su esposa a pesar de haber confesado que actuó con conciencia propia.

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