Esta fue la indirecta que Cazzu le lanzó a Ángela Aguilar por recibir el reconocimiento a ‘Mujer del Año’

Entre Ángela Aguilar y Cazzu hay pleito casado, pero mucho de esto es gracias a los comentarios que recientemente hizo la hija de Pepe Aguilar y que, posteriormente, salió a desmentir la ‘Nena Trampa’.

Ángela Aguilar declaró a ABC News que nadie sufrió con su romance con Nodal y que todos los implicados tenían conocimiento de esto. No obstante, Cazzu salió a desmentir esto y aseguró que ella sufrió muchísimo, además de que jamás supo que había algo entre ellos.

¿Ángela Aguilar fue reconocida como ‘Mujer del Año’?

Después de la polémica generada con Cazzu, Ángela Aguilar fue reconocida por una revista como la ‘Mujer del Año’; sin embargo, muchos pidieron que ese reconocimiento se lo dieran a alguien más, incluso salió a relucir el nombre de Cazzu y sus detractores firmaron una petición en Change.org.

A pesar de las críticas y de todo el hate que le tiraron en redes sociales, Ángela Aguilar asistió a la ceremonia que tuvo lugar en un famoso hotel de la Ciudad de México el pasado miércoles 13 de noviembre. Ángela acudió en compañía de su esposo Christian Nodal, quien le aplaudió desde la primera fila.

“Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más. Como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré (para merecerlo). No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona y que apoyándonos juntas logramos algo mejor”, dijo Ángela Aguilar durante su discurso.

“Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre: ‘gracias a la vida que me ha dado tanto’. Si pudiera terminar diciendo algo y no soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz quiero siempre sean genuinamente ustedes. Que tengan control de su narrativa y de su persona”, recalcó.