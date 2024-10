¿Indirecta a Nodal? Belinda lanzó polémico mensaje

Belinda ha acaparado los reflectores en las últimas semanas gracias a la aparatosa caída que sufrió en París durante una pasarela de modas. Algunas personas incluso especularon que la cantante española lo había hecho a propósito para llamar la atención.

Sin embargo, Belinda aclaró lo sucedido y, lejos de avergonzarse, ha sabido transformar este penoso accidente en una verdadera lección de vida, por ello reflexionó sobre lo que este momento significó para ella.

¿Qué dijo Belinda al respecto? La cantante española tomó con humor su caída y, en una reciente entrevista para Hola México, confesó que ha aprendido mucho de esta experiencia.

“He tenido muchas caídas, pero creo que mis levantadas siempre han sido con más fuerza. Cada caída me ha servido de aprendizaje en la vida”, dijo la intérprete de “Bugatti”, “300 Noches”, “Luz Sin Gravedad”, entre otras.

¿Belinda le mandó una indirecta a Nodal?

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues aprovechó para enviarles un mensaje positivo a sus seguidores: “Es importante recordarle a la gente que uno no tiene que ser perfecto. La vida está llena de subidas y bajadas, y hay que disfrutar el camino al máximo. Uno nunca sabe cómo va a estar el día de mañana. Hay que ponerse en el lugar del otro, porque siempre podemos necesitar ayuda”.

Este último comentario fue tomado por sus fans como una clara indirecta a Christian Nodal, con quien sostuvo un tórrido romance y se comprometió en matrimonio, pero terminó de forma inesperada.

Belinda dijo que “Mi caída fue un recordatorio de eso. A veces te caes, pero es importante levantarse con el apoyo de quienes te rodean”. Por último, la cantante agregó que “de por vida lo recordaré, lo recordaremos. Cada vez que alguien se caiga, vamos a decir: ‘Ya aplicaste el Belindazo’”.

Cabe mencionar que Belinda es una cantante y no una modelo profesional; sin embargo, ese no fue el primer desfile de modas en el que ha participado. “Lo que me gustó de esta pasarela es que no tienes que ser modelo, simplemente eres tú misma. Puedes saludar, hacer lo que quieras, y eso es lo importante”.