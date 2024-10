Belinda lanza ‘Bugatti’, canción que estaría dedicada a Cazzu

En su regreso a la música Belinda ha decidido soltar algunos detalles de su vida privada a través de sus canciones, y aunque la artista nunca ha confirmado nada, todos sus fans aseguran que Cactus está inspirada en la historia que vivió la famosa junto a su expareja Christian Nodal.

Pero todo parece indicar que la polémica no quedó ahí, pues recientemente la intérprete de Luz Sin Gravedad lanzó un nuevo sencillo que supuestamente estaría dedicada a Cazzu, quien fue pareja de Nodal después de que el cantante sonorense terminara su relación con Belinda.

Esto dice ‘Bugatti’, la nueva canción que Belinda le dedica a Cazzu

En su nuevo sencillo, la cantante de ojos verdes habla sobre alguien que sufre un mal de amores por el que ella misma ya pasó, por lo que le brinda la supuesta solución y le ofrece su ayuda para superarlo a 'él’. Que Belinda lance esta canción poco después de que Nodal rompiera con Cazzu y contrajera matrimonio con Ángela Aguilar ha hecho que todos los fans piensen que el nuevo tema va con dedicatoria para la argentina.

Cabe destacar que durante mucho tiempo los medios de comunicación intentaron capturar la rivalidad que existía entre Cazzu y Belinda, pues ‘El Forajido’ tuvo una nueva relación poco tiempo después de su ruptura con la mexicana, sin embargo, la ‘Nena Trampa’ siempre dijo admirar a la también modelo.

En su canción, Belinda le diría a Cazzu: “No llores, bebé... No le escribas, no le llames, te quieren opacar, eres una rockstar... olvídate de él... solo se vive una vez... yo por eso ya pasé, la solución me la sé...”, entre otras frases que motivan a superar el mal de amores.

Este nuevo sencillo ha vuelto locos a muchos fans que consideran que pronto se sacarán más canciones en donde se haga referencia a la relación que las dos artistas tuvieron con el mexicano.