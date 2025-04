Estas son las indirectas que Ángela Aguilar lanzó en su nuevo tema

Una de las cantantes más polémicas y controvertidas de los últimos meses es Ángela Aguilar , quien desde que anunció su romance con Christian Nodal , su ahora esposo, no ha dejado de estar en el ojo del huracán.

Recientemente la hija de Pepe Aguilar volvió a robarse los reflectores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Nadie se va como llegó”, el cual habla de desamor pero contiene fuertes versos que han sido tomados como indirectas.

Te puede interesar: En vivo de Christian Nodal y Kuno desata burlas contra Ángela Aguilar

Christian Nodal continúa en conflicto legal con su anterior disquera [VIDEO] El conflicto legal de Christian Nodal con su anterior disquera continúa, luego de acusarlo por haber alterado su catálogo de temas e irse a otra casa discográfica.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se separan? En los últimos días, Ángela Aguilar estuvo envuelta en rumores de una posible separación de Christian Nodal, pues borró todas las imágenes de su cuenta de Instagram, incluyendo aquellas donde aparece con su esposo.

Posteriormente, Ángela Aguilar publicó “de este amor nadie se va como llegó”, lo que avivó todavía más los rumores. Las especulaciones se acrecentaron con el lanzamiento de su nuevo tema “Nadie se va como llegó”, el cual ya ha alcanzado más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

¿Cuáles son las frases que incluye el nuevo tema de Ángela Aguilar?

“Pasamos de ser amantes a ser enemigos arrepentidos de habernos conocido”, “De este amor nadie se va como llegó, te di mi mejor versión y tú a mí no”; y el coro: “Lo más justo es repartirnos el dolor en partes iguales, sin daños colaterales. Porque esta guerra, la verdad, que no lo vale. Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción”, estos versos fueron interpretados como indirectas para Christian Nodal.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, los internautas de inmediato se pronunciaron con mensajes, como: “Kuno y Nodal hacen bonita pareja”, “Pasamos de amantes a ser esposos“, “Cada vez que escucho esta voz me pongo sentimental y me acuerdo como la gente ha estado en contra de ella”, “Buen tema para los que son amantes, pero me gustó más la otra”.

Te puede interesar: Ángela Aguilar borra sus fotos con Christian Nodal de las redes; esto sabemos

¿Qué dice la letra completa?

Qué desgastante intentar volver a ser los de antes

Pasamos de amantes a ser enemigos

Arrepentidos de habernos conocido

Quisiera borrar de mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos

Volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho

De este amor nadie se va como llegó

Te di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas sonriendo, aparentemente entero

Y yo me quedo loca porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegó

Lo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales, sin daños colaterales

Porque esta guerra, la verdad, que no lo vale

Todo en la vida tiene soluciónpero tú y yo somos la excepción

De este amor nadie se va como llegó

Te di mi mejor versión y tú a mí no

Tú te vas corriendo, aparentemente entero

Y yo me quedo rota porque aún te quiero

De este amor nadie se va como llegó

Lo más justo es repartirnos el dolor

En partes iguales, sin daños colaterales

Porque esta guerra, la verdad, no lo vale

Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción