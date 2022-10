Una infección casi retira a Edith Márquez de los escenarios.

Edith Márquez tuvo que hacer una pausa en su carrera por su salud.

La actriz y cantante, Edith Márquez, fue operada hace algún tiempo de la columna, por lo que le fue colocada una prótesis para quitarle el dolor del nervio ciático, desafortunadamente, contrajo una infección intrahospitalaria que la alejó un tiempo de los escenarios.

En exclusiva para Ventaneando, Márquez reveló cómo fue que una bacteria se alojó en su columna vertebral y la sacó un tiempo de circulación, pero no solo eso, también la obligó a desechar la prótesis que le habían puesto para aliviar una lesión en el nervio ciático.

“La primera operación pasa porque a mí me está pellizcando el nervio ciático y a mí no me permite moverme de manera normal por tanto dolor, me operan y me ponen un espaciador de 7 milímetros y al mes yo me desmayo”, declaró.

“Eso se mueve, pero no me empieza a dar problemas hasta marzo de este año, en junio me vuelven a operar porque ese espaciador se había movido y me ponen un espaciador más grueso de 14 milímetros. Me hacen un estudio, una resonancia donde ven que tengo un proceso infeccioso. Yo tuve un estafilococo epidermis, que es de la piel, mi cuerpo rechazó ese espaciador”, añadió.

La también actriz declaró que actualmente se encuentra recibiendo fisioterapia y poniéndose hielo. Además, aseguró que tuvo mucho miedo y eso ha sido lo más fuerte que le ha pasado a nivel salud, aunque jamás estuvo en riesgo su vida.

“No estuvo en riesgo mi vida, gracias a Dios, si estuve muy delicada, tuvieron que lavar mi columna, tuvieron que darme antibiótico vía catéter del brazo hacia el corazón, me ocasionó después un pequeño trombo, por lo cual ahora tomo anticoagulantes”, recalcó.

¿Cómo se encuentra de salud actualmente? Después de lo sucedido, Edith Márquez pudo volver a los escenarios, pero siguiendo algunas recomendaciones médicas. Por último, dejó claro que no estará en la serie “Abuelo Soltero” debido a compromisos profesionales.

“No puedo estar en una serie donde no tengo tiempo, tengo conciertos por cumplir”, finalizó.