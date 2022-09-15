Edith Márquez recuerda cuando estuvo al borde de la muerte.

Edith Márquez comparte en exclusiva con Ventaneando el verdadero motivo que la llevó a caer en el hospital recientemente y hacer una sorpresiva pausa en su carrera. Se trata de una cirugía de emergencia a la que tuvo que ser sometida debido al ataque de una bacteria.

"Me entró una bacteria a mi columna, entonces hubo una infección. La operación fue el 5 de agosto, pero fue de emergencia. Tuvieron que lavar, limpiar todo perfecto... gracias a Dios salió todo bien. La bacteria que tenía no era de las más agresivas... estoy con fisioterapia y estuve con un catéter hasta el corazón", dijo sobre su operación de hace un mes.

La cantante mexicana confiesa que ha tenido tres operaciones, siendo esta última provocada por una bacteria. Edith confesó que también tuvo un coágulo que la espantó, aunque luego las cosas mejoraron.

"Además de estar asustada, me estaba desesperando mucho. Tampoco eso ayudaba a que me restableciera más rápido", declaró a este programa.

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Edith Márquez deja atrás sus enfermedades

Edith Márquez, quien en su momento fue coach de nuestro programa La Voz, también está más que lista para dar un show en Pachuca, Hidalgo, esta misma noche.

"Voy a estar cantando a todo mi público hermoso y cálido de Pachuca. Este 15 de septiembre vamos dar el grito bien fuerte, orgullosamente mexicanos", dijo para todos sus fans en exclusiva en Ventaneando.

La enfermedad no ha derrotado a Edith Márquez, pues ha acumulado grandes éxitos a lo largo de todos estos meses.

Fue en el año 2021, cuando Edith Márquez ganó La Voz junto a la talentosa Sherlyn. Luego de una maravillosa temporada junto a sus colegas Miguel Bosé, María José y Jesús Navarro, la querida artista levantó el trofeo junto a su participante finalista.

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