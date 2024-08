Influencer denuncia que su padrastro trató de asesinarla

Vaya polémica que se ha generado en redes sociales gracias a la fuerte revelación de la famosa influencer Eixchel Barroteran, mejor conocida como Eixchelb, quien declaró que su padrastro intentó matarla.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La influencer Eixchelb reveló que recibió un disparo y casi fue asesinada por su padrastro, quien fue acusado de intento de asesinato, así como de otros cargos a raíz del incidente, según reveló la policía a la cadena NBC6 de Miami, Florida.

La policía del condado de Miami-Dade dio a conocer que el sujeto identificado como Luis Damas, de 64 años de edad, fue arrestado por agresión agravada en contra de su exesposa y de la influencer, quien documentó lo sucedido y lo compartió en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Se sabe que la agresión tuvo lugar el pasado 21 de agosto, cuando el padrastro de la influencer acudió al departamento de su exesposa donde discutió con ella y luego con Eixchbel. Posteriormente sacó un arma de fuego y amenazó a la creadora de contenido, a quien acusó de ser la responsable de no poder estar con su exesposa.

¿Qué dijo la influencer? Como mencionamos anteriormente, la influencer compartió detalles en su cuenta de Instagram y relató los ataques que sufrió de parte de su padrastro, quien intentó matarla.

“Entró a mi cuarto, me apuntó con la pistola, yo me lancé al piso pidiéndole que por favor no hiciera nada, con la intención de meterme debajo de la cama, pero era muy bajita y decidí arrastrarme hacia él pidiendo que parara a gritos y en ese momento escuché el disparo que me dejó aturdida; pero mi mamá que ya estaba detrás de él, por lo que el disparo no me alcanzó", reveló.

¿Falló su padrastro?

La influencer explicó que, afortunadamente para ella, su padrastro falló y ella únicamente quedó aturdida por el disparo.

“Quedé aturdida, en shock y con el miedo de pensar que esos serían mis últimos momentos de vida; en ese momento, Dios me dio la fuerza de pararme y defenderme junto a mi mamá. El amor que nos tenemos la una a la otra nos dio la fuerza para controlar la situación. Llegamos forcejeando a la cocina en donde nos caímos, mi mamá y yo quedamos encima de él, intentando defendernos como podíamos”, recalcó

"Él mordía a mi mamá y jalaba mi cabello con mucha fuerza, ambas gritábamos por ayuda, pero hasta ese momento nadie escuchó. Él seguía insistiendo en dispararme y entre las dos agarrábamos encima de él su mano donde sujetaba el arma y siempre quería apuntar hacia mi. Una persona tocó la puerta, pero él nos hizo decirle que se fuera”.

“Nos amenazó diciendo que si llamábamos a la policía todo se iba a acabar, también dijo que él tenía contactos en la policía y que si reportábamos… él tenía amigos matones y que esto no se iba a quedar así", finalizó