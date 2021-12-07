YosStop responde a quienes aseguran que su disculpa fue falsa. (VIDEO)

Después de pasar cinco meses privada de su libertad, la youtuber YosStop compartió por medio de su canal oficial un video en donde reveló cuál sería el futuro de su contenido.

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Recordemos que el canal de la influencer JuStYoss era principalmente de cuestionamientos, por lo que ahora YosStop mencionó que solo será de crítica constructiva.

El canal de JustYosS va a cambiar, de perspectiva, ya no va a haber críticas destructivas, todo va ser constructivo, todo lo que sume, todo lo que aporte, todo lo que ayude

En el video, YosStop dejó saber que ahora publicará en su canal videos positivos y en cuanto a su vida personal reanudará sus estudios.

Voy a retomar algunos proyectos como mis estudios de psicología que se vieron obviamente interrumpidos

Además, detalló que continuaría con un proyecto junto a su pareja, mismo que iniciaron tiempo antes de que fuera privada de su libertad.

Vamos a continuar con el podcast ‘Somos dos’ donde salimos Gerardo y yo hablando de diferentes temas. También ya no tardo en presentarles la marca de mi ropa deportiva casual, que ya les había contado en algún momento

Los requisitos para seguir en libertad

Uno de los requisitos, para continuar su sentencia en libertad, es tomar cursos de sensibilización y de colectivos feministas, de los que también subirá contenido. Antes de comenzar a trabajar, YosStop planea tomar unas vacaciones.

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