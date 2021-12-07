YosStop responde a quienes aseguran que su disculpa fue falsa. (VIDEO)
La influencer respondió por medio de las redes sociales a los que la han criticado por sus declaraciones.
Después de pasar cinco meses privada de su libertad, la youtuber YosStop compartió por medio de su canal oficial un video en donde reveló cuál sería el futuro de su contenido.
Te puede interesar: YosStop delata a quien le envió la grabación de Ainara Suárez. (VIDEO)
Recordemos que el canal de la influencer JuStYoss era principalmente de cuestionamientos, por lo que ahora YosStop mencionó que solo será de crítica constructiva.
El canal de JustYosS va a cambiar, de perspectiva, ya no va a haber críticas destructivas, todo va ser constructivo, todo lo que sume, todo lo que aporte, todo lo que ayude
En el video, YosStop dejó saber que ahora publicará en su canal videos positivos y en cuanto a su vida personal reanudará sus estudios.
Voy a retomar algunos proyectos como mis estudios de psicología que se vieron obviamente interrumpidos
Además, detalló que continuaría con un proyecto junto a su pareja, mismo que iniciaron tiempo antes de que fuera privada de su libertad.
Vamos a continuar con el podcast ‘Somos dos’ donde salimos Gerardo y yo hablando de diferentes temas. También ya no tardo en presentarles la marca de mi ropa deportiva casual, que ya les había contado en algún momento
Los requisitos para seguir en libertad
Uno de los requisitos, para continuar su sentencia en libertad, es tomar cursos de sensibilización y de colectivos feministas, de los que también subirá contenido. Antes de comenzar a trabajar, YosStop planea tomar unas vacaciones.
También te puede interesar: Esto es todo lo que se sabe sobre la próxima película de Scream.
Necesito un break, por supuesto que seguiré subiendo contenido a mis redes, algunas historias, pero primero necesito descansar. Estar con mis seres queridos, con mis perritos, disfrutar de mi libertad, ver por mi salud física y trabajar mucho en mi salud mental también y valorar todo lo que daba por sentado