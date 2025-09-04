VIDEO: Captan a influencer bebiendo una ofrenda de un cementerio

En Japón las redes sociales han estallado luego de que un influencer australiano hicera un video mientras bebía una ofrenda funeraria en un cementerio. Esto desató el enojo social por lo que la embajada australiana tuvo que emitir una inusual llamada de atención.

Lochie Jones, es el influencer que está en el ojo de la polémica. El joven abrió una lata que estaba posada en una lápida que es una ofrenda habitual en Japón para saciar la sed de los difuntos. Esto no fue todo ya que también tomó una moneda que es parte de un ritual para jugarse a cara o cruz con respecto a si tenía que tomar el refrigerio.

Daniela Parra pide un proceso justo para su padre e implora el apoyo de sus seguidores TV Azteca [VIDEO] Daniela Parra revela que su padre no ha tenido un juicio justo y confía en que pronto se resuelva todo y pueda quedar libre. Así se pronunció en redes sociales.

No contento con esto, también eructó frente a la tumba y al publicar el video pues se generaron muchos comentarios en las redes.

¿Dónde se grabó el influencer australiano?

El video tuvo lugar cerca del bosque Aokigahara, un emblemático lugar en las faldas del monte Fuji, apodado popularmente “el bosque de los suicidios”. El nombre se debe a que las personas acuden al lugar para ponerle fin a su vida de forma silenciosa y en paz entre sus árboles.

Durante el 2018 este lugar también fue utilizado por el influencer Logan Paul, quien grabó el cadáver de una de estas personas mientras se reía, en un episodio que generó un rechazo social similar al de ahora.

青木ヶ原樹海近くの墓地ドロボー

挑発的な旅行コンテンツを投稿するオーストラリア人

lochie jones ロッキー・ジョーンズ

いま全国の墓地で外国人観光客による無断侵入が相次いでいる。お供物を盗まれたからといって、例え通報しても警察は動かない。

神様仏様が許してもオレは無理。… pic.twitter.com/8ckm1Xsw4X — 桃色メガホン (@momoiromegapho) August 27, 2025

Lochie Jones también se grabó lo blandiendo una estupa, que es un monumento funerario budista, y haciendo bromas con una pistola de juguete antes de tomar y jugar con la figurilla de un conejo, otra ofrenda funeraria.

Esta fue la respuesta de la embajada australiana

La Embajada de Australia en Japón, tuvo que hacer un inusual mensaje con el cual le comunicó a los visitantes australianos que deben “comportarse adecuadamente durante su visita a Japón”.

Así también están colaborando con las autoridades japonesas para garantizar que sus viajeros cumplan las leyes y normativas locales, y que las ayudarán en la medida de lo posible “para tomar medidas más estrictas”.