inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Nota

VIDEO: Captan a influencer bebiendo una ofrenda de un cementerio

En una visita a Japón, un influencer bebió una ofrenda de un cementerio y lo subió a sus redes. La embajada australiana debió tomar cartas en el asunto.

influencer.png
X: Lochie_jones
Agustina Morán | Marktube
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

En Japón las redes sociales han estallado luego de que un influencer australiano hicera un video mientras bebía una ofrenda funeraria en un cementerio. Esto desató el enojo social por lo que la embajada australiana tuvo que emitir una inusual llamada de atención.

Lochie Jones, es el influencer que está en el ojo de la polémica. El joven abrió una lata que estaba posada en una lápida que es una ofrenda habitual en Japón para saciar la sed de los difuntos. Esto no fue todo ya que también tomó una moneda que es parte de un ritual para jugarse a cara o cruz con respecto a si tenía que tomar el refrigerio.

Daniela Parra pide un proceso justo para su padre e implora el apoyo de sus seguidores

TV Azteca
[VIDEO] Daniela Parra revela que su padre no ha tenido un juicio justo y confía en que pronto se resuelva todo y pueda quedar libre. Así se pronunció en redes sociales.

No contento con esto, también eructó frente a la tumba y al publicar el video pues se generaron muchos comentarios en las redes.

¿Dónde se grabó el influencer australiano?

El video tuvo lugar cerca del bosque Aokigahara, un emblemático lugar en las faldas del monte Fuji, apodado popularmente “el bosque de los suicidios”. El nombre se debe a que las personas acuden al lugar para ponerle fin a su vida de forma silenciosa y en paz entre sus árboles.

Durante el 2018 este lugar también fue utilizado por el influencer Logan Paul, quien grabó el cadáver de una de estas personas mientras se reía, en un episodio que generó un rechazo social similar al de ahora.

Lochie Jones también se grabó lo blandiendo una estupa, que es un monumento funerario budista, y haciendo bromas con una pistola de juguete antes de tomar y jugar con la figurilla de un conejo, otra ofrenda funeraria.

Esta fue la respuesta de la embajada australiana

La Embajada de Australia en Japón, tuvo que hacer un inusual mensaje con el cual le comunicó a los visitantes australianos que deben “comportarse adecuadamente durante su visita a Japón”.

Así también están colaborando con las autoridades japonesas para garantizar que sus viajeros cumplan las leyes y normativas locales, y que las ayudarán en la medida de lo posible “para tomar medidas más estrictas”.

Notas virales
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×