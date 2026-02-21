Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 21 de febrero; estos signos del zodiaco deberán cuidarse las espaldas
Las cosas a veces se pueden poner complicadas, por lo que recomendamos prepararte con las mejores predicciones de Nana Calistar y así sobrevivir a este día.
Aunque a veces queremos que las cosas salgan como las planeamos, no siempre es posible y por eso siempre hay que estar prevenidos ante cualquier imprevisto y no hay mejor forma de hacerlo que leyendo tu horóscopo del día. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 21 de febrero de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 21 de febrero?
Seguro estás despertando con la sensación de que finalmente las cosas se acomodan en tu vida y eso no es casualidad. De hecho, se aproxima un dinerito extra que no esperabas; no ganarás la lotería, pero serás recompensado por aguantar demasiado. Recuerda que ese dinerito no es para presumir y gastarlo en tus caprichos; úsalo para resolver los pendientes que tienes.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 21 de febrero?
Recuerda que no eres una persona débil; aquello que sientes atorado en el corazón es nostalgia. Pero recuerda algo muy importante: recordar a veces es necesario. Esto nos ayuda a aprender, reflexionar y no volver a repetir nuestros errores. Has estado pensando mucho en que varias cosas no te salieron como querías, pero no te agüites. Lo que no fue, te estaba evitando problemas mayores; ten eso en mente.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 21 de febrero?
Amanecerás con esa dualidad que es tan tuya y que a veces ni tú mismo aguantas. Además, te sentirás un poco más pesado de lo habitual; tu cuerpo te está pidiendo activarte y mejorar tu salud. No lo eches en saco roto; has estado descuidando la dieta y el ejercicio porque te da mucha flojera hacer las cosas. Este día es perfecto para dejar de postergar y tomar ese impulso que tanto necesitas.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 21 de febrero?
Se sabe que tú no tienes miedo a decir lo que piensas; sin embargo, hoy es un buen día para mantener la boca cerrada, pues te puede traer algunos conflictos innecesarios. Te gusta mucho compartir tus planes con los que te rodean, pero hay muchos que no se alegran de tus avances, así que mejor no les cuentes nada. Recuerda que lo que se cocina en silencio dura más; te vas a sorprender.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 21 de febrero?
Este día te moverá mucho por dentro. Has estado peleando mucho últimamente contigo mismo, incluso has llegado a dudar de tus sueños y cuestionado tu camino. Recuerda algo muy importante: estos conflictos internos los puedes resolver únicamente contigo mismo, Nadie puede darte la claridad de lo que estás buscando. Es fundamental que dejes de sabotearte y recuerda que siempre es mejor intentar a luego andar arrepentido por lo que no hiciste por miedo.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 21 de febrero?
Hoy es un buen día para que te veas frente al espejo y reconozcas todos tus logros. Has estado muy concentrado en lo que te falta para lograr y cumplir ciertos sueños que te has olvidado de valorar todo lo que ya avanzaste. Se vienen muchos cambios en el trabajo, pero recuerda que en la vida no todo es cuestión de suerte, así que aprovecha tu buena actitud. Ese carácter fuerte puede ser tu mayor virtud; no lo uses para sabotearte.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 21 de febrero?
Es momento de prestar un poco más de atención a dónde pisas. Esta predicción tómala en el sentido literal, pues se pueden venir tropiezos, caídas o golpes porque andas muy distraído, con varias cosas en tu cabeza, pensando en todo menos en lo que estás haciendo. Es momento de que bajes el ritmo y sueltes las cosas que te agobian; no vaya a ser que por esta distracción termines metiéndote un gran susto.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 21 de febrero?
No es momento de actuar por impulso; sabemos que tú eres experto en reaccionar con tu intensidad. Sin embargo, parece que en lo laboral hay cosas que podrían beneficiarte mucho, pero si no piensas antes de actuar, podrías terminar metiéndote el pie. Recuerda que no todo cambio es amenaza, pero tampoco todo ofrecimiento es una oportunidad real. Es importante que escuches antes de responder y no reacciones desde el orgullo; tu inteligencia estratégica te ayudará a avanzar o tropezar.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 21 de febrero?
Es momento de que hagas algo por ti y tu buena salud. Párate frente al espejo y no juzgues tu físico, pero sí observa lo descuidado que lo mantienes en estos momentos. Has descuidado tu vida, el ejercicio y la buena alimentación, y tú lo sabes perfectamente. Si no te gusta lo que ves en este momento de tu vida, no te culpes, toma acción y trabaja en ello. La disciplina es complicada; no obstante, una vez lo consigas, nada te detendrá.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 21 de febrero?
Este día no es para seguir revolviendo ese pasado que aún te puede lastimar. Recuerda que lo que fue, ya fue y no hay vuelta atrás. Tú tienes mucho la manía de revivir momentos que te dolieron en tu mente y de esta forma te castigas una y otra vez, como si eso te estuviera dando puntos extra de madurez. Recuerda que la vida no premia el sufrimiento prolongado y que a veces eso te puede provocar sufrimiento prolongado.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 21 de febrero?
Hoy es un buen día para trabajar en tu inteligencia emocional, sobre todo antes de que se te suelte la lengua. En reuniones familiares o encuentros sociales, puede que sientas un hormigueo por decir verdades crudas, pero no todo pensamiento merece ponerse en acción de inmediato. Evita comentarios fuera de lugar que luego tengas que justificar. Recuerda que no todos entienden de inmediato tu estilo tan directo de ser y por eso debes tener cuidado.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 21 de febrero?
Soñar es muy bonito, pero es momento de dejar ir esas fantasías que llegan constantemente a tu mente. Se vienen planes importantes, un viaje que llevas pensando desde hace mucho tiempo, y esta es una gran oportunidad para fortalecer vínculos con una persona especial en tu vida. Así que hoy hay que dejar todo claro para que se convierta en una realidad y no solo te dejes llevar por la imaginación.
También te puede interesar: 3 ideas para cuidar tu cabello en temporada de calor, evitarás el frizz y te sentirás fresca