Ingrid Coronado se separa de su novio tras rumores de infidelidad

Hace algunos meses, Ingrid Coronado se volvió noticia al confirmar su romance con Germán Bricio Arzubide, reconocido empresario que anteriormente había sido pareja de la conductora Claudia Lizaldi.

Sin embargo, su romance fue fugaz, pues en medio de los rumores de una supuesta infidelidad por parte del empresario, Ingrid Coronado ha confirmado que su romance con Germán Bricio llegó a su fin.

Claudia Lizaldi agradece a Ingrid Coronado quedarse con su ex: “Me hizo un favor” [VIDEO] Claudia Lizaldi asegura que Ingrid Coronado nunca ha sido su amiga, solo una conocida del medio, y le agradece quedarse con su ex pareja.

¿Qué dijo Ingrid Coronado? Desde su cuenta oficial de Instagram, Ingrid Coronado destaco que amar a alguien no solo es tenerla junto a ti, sino que dejar ir a esa persona también es un acto de amor.





Te puede interesar: Anna Ferro confirma apertura del testamento de Fernando del Solar con presencia de Ingrid Coronado

“Soltar también es amor. Cerrar un ciclo duele. Pero quedarte donde ya no floreces, duele más. Hace poco terminé una relación muy importante para mí. Fue una decisión difícil, de esas que se toman con el alma hecha nudo. Pero aprendí algo que cambió mi forma de amar para siempre: soltar a alguien no es dejar de amar, es amarte a ti primero”, se lee en su publicación.

Ingrid Coronado considera que esta fue la mejor decisión para ambas partes, por lo que se dijo estar tranquila, aunque reconoció que fue un proceso complicado.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El truene de Ingrid Coronado con el empresario no pasó desapercibido en redes sociales, pues muchos aseguraron que lo que mal inicia mal termina, esto porque supuestamente Bricio habría engañado a Claudia Lizaldi con Ingrid.

Te puede interesar: Ingrid Coronado asegura que Ana Ferro ya no le quita el sueño

“Esa señora le encanta andar con ex”, “Esa señora tiene muchos problemas”, “¿Están seguros que no está enfermo? Porque nomas no le sirven y los deja”, “Esta pobre no pega con ninguno, el problema es ella” y “Se acabó el amor”.

¿Quién es Germán Bricio?

Es un empresario y escritor mexicano que se robó los reflectores gracias a sus relaciones con Claudia Lizaldi e Ingrid Coronado. Es fundador y propietario de diversas empresas en México, Estados Unidos y España, enfocadas en la manufactura, comercio internacional, bienes raíces comerciales y en la generación de energía solar.

Bricio tuvo una relación con Claudia Lizaldi, misma que duró casi diez meses; sin embargo, concluyó en 2023. Posteriormente surgió el rumor de que habría iniciado un romance con Ingrid mientras estaba con Claudia Lizaldi. En abril de 2024, Ingrid Coronado confirmó su relación con Germán Bricio, lo que generó una oleada de rumores y especulaciones.