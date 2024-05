Claudia Lizaldi no peleará con Ingrid Coronado por Germán Bricio

¡La que se lo queda pierde! Dice Claudia Lizaldi sobre el romance que su ex, Germán Bricio, sostiene con Ingrid Coronado, quien hace unos días mostró una cronología de hechos y mensajes de texto como prueba de que ella no fue la tercera en discordia en esa relación. Pero ¿quedó Claudia satisfecha con esa explicación?

¿Qué dijo Claudia Lizaldi?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Claudia Lizaldi dijo lo siguiente: “no, que dos mujeres no se peleen por hombres. Cuando dos mujeres, que no es el caso, se pelean por un hombre, la que se lo queda pierde, acuérdense de eso mujeres porque no es por ahí y no es mi caso, lo súper aclaro”.

“No, yo cómo voy a saber, ni lo dije y yo no me quería meter en nada porque no sacaría mi teléfono para enseñar un mensaje de nadie. La entiendo, qué me va a molestar a mí. A mí pocas cosas me molestan en la vida y esa es una de las que no me molestan”, aseveró.

¿Qué opina sobre que Ingrid Coronado mostrara los mensajes?

Al preguntarle su opinión sobre que Ingrid Coronado mostrara los mensajes de texto, Claudia Lizaldi señaló que “yo creo que para ella sí fue necesario, sino no lo hubiera hecho. Yo agradezco mucho al equipo de Ventaneando, estoy muy agradecida con todos, con Pedrito, con Pati y con Daniel, con todos porque se expresaron tan bonito”.

“Yo sí estoy muy agradecida porque creo que la gente ha sido en redes y todo super buena onda y no soy la víctima”, dijo entre risas la flamante conductora de MasterChef Celebrity.

¿Claudia Lizaldi retó a Ingrid Coronado y a su ex? Claudia llegó con sus dos hijos a dar función de la obra “Venecia bajo la nieve” y ahí aprovechó para retar a su ex y a la propia Ingrid a sumarse a una buena causa, colaborar en una colecta para renovar las prótesis de piernas con valor de 700 mil pesos a un joven deportista de nombre Álvaro.

“Álvaro, aquí con mi amigo Pedro que amo con todo mi corazón, estaba buscando una pierna y le estamos ayudando porque él quiere correr, con mis redes podemos ayudar. Esto si es importante, lo demás no y si me van a entrevistar de Ingrid y Germán, a quienes les deseo todo el amor del mundo y de verdad bendiciones porque el amor es bonito. Mis dos primeros invitados van a ser Germán e Ingrid para que se sumen a la causa de Álvarito y que esto que fue un desastre se convierta en algo de luz y en algo buena onda”, dijo Claudia Lizaldi y recalcó que a ambos los estaba invitando públicamente.

